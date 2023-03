﻿Hohe Dunkelziffer bei Corona: Muss man sich wieder impfen lassen?

Nehmen die Corona-Infektionen in Niedersachsen wieder zu?

Landesweit liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 50 und damit eher niedrig. Mitte Februar lag sie noch bei 100. Allerdings sind die Zahlen nicht belastbar: Die meisten Corona-Infektionen werden gar nicht mehr erfasst, seit PCR-Tests nicht mehr vorgeschrieben sind. „Es gibt mit Sicherheit eine hohe Dunkelziffer“, sagt Carmen Pförtner, Sprecherin der Region Hannover. Man kann davon ausgehen, dass viele Erkrankte zu Haus bleiben und sich auskurieren, ohne die Infektion abzuklären.

1835 per PCR-Test bestätigte Coronafälle waren am 14. März in der Region Hannover gemeldet, davon 837 in der Stadt Hannover. Die Infektionszahlen haben sich über die vergangenen Wochen hinweg bei einem Inzidenzwert von etwa 100 (Neuinfektionen pro Woche pro 100.000 Einwohner) eingependelt. „Die Zahlen sind seit Wochen stabil. Sie zeigen, dass es ein gewisses Infektionsgeschehen gibt. Das wird erst bei besserem Wetter und höheren Temperaturen abnehmen“, sagt Pförtner.

Werden kaum noch getragen: Masken schützen jedoch beispielsweise bei Gedränge vor Ansteckung mit dem Coronavirus. © Quelle: Julian Rettig/dpa

Lässt sich die Verbreitung realistisch abschätzen?

Bisher nicht. Das Landesgesundheitsamt startet deshalb mit der AOK eine wissenschaftliche Studie zur besseren Einschätzung der Corona-Infektionslage. Die Krankenkasse liefert dazu anonymisierte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen von AOK-Versicherten mit Covid und Atemwegserkrankungen. Das Landesgesundheitsamt gewinnt so auch einen Überblick über die Fehlzeiten, die mit einer Corona-Erkrankung einhergehen.

Sollten Menschen mit Corona sich isolieren?

Vorgeschrieben ist das seit Februar nicht mehr. „Natürlich sollte man seine Kontakte reduzieren und eine Maske tragen, damit man die Viren nicht weitergibt“, sagt Holger Scharlach, Sprecher des Landesgesundheitsamts. Laut Gesundheitsministerium sollten sich „Personen mit den Corona-typischen Symptomen möglichst weiterhin testen, im Krankheitsfall zu Hause bleiben und Kontakte reduzieren.“

Wie sind die Symptome bei einer Coronainfektion?

Die Symptome sind sehr unterschiedlich. Während manche Menschen komplett symptomfrei bleiben, liegen andere mit Husten, starken Gliederschmerzen und Fieber viele Tage im Bett, sagt Tim Fischer vom Deutschen Hausärzteverband, Landesverband Niedersachsen. „So oder so gilt: Wer krank ist, sollte sich mit seiner Hausarztpraxis in Verbindung setzen und die weiteren Schritte wie eine Krankschreibung abklären.“

Schnupfen und Halsschmerzen sind Symptome, die auch auf eine Coronainfektion hindeuten können. © Quelle: Christin Klose/dpa

Häufige Krankheitszeichen sind auch Halsschmerzen, Heiserkeit, Schnupfen sowie Störungen des Geruchs- oder Geschmackssinns. Weitere Symptome sind Atemnot, Kopfschmerzen, allgemeine Schwäche, Lymphknotenschwellung, Hautausschlag, Bindehautentzündung oder auch Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und Durchfall.

Ist die Krankschreibung per Telefon weiter möglich?

Derzeit können sich Patientinnen und Patienten mit leichten Atemwegserkrankungen bis zu sieben Tage telefonisch krankschreiben lassen. Diese Möglichkeit gibt es noch bis zum 31. März 2023. Ob die Regelung darüber hinaus gültig bleibt, ist noch nicht geklärt.

Wegen Corona aktuell noch per Anruf möglich: Patienten können sich telefonisch von Arzt oder Ärztin krankschreiben lassen. © Quelle: Jens Büttner/dpa

Wie lange dauert die Erkrankung?

Das lässt sich pauschal nicht beantworten, sagt Fischer. Neben der individuellen Veranlagung kommt es darauf an, ob und wie oft der Patient oder die Patientin gegen das Coronavirus geimpft ist und ob es bereits eine vorausgegangene Infektion gab. Zudem kämpfen manche Menschen darüber hinaus mit Langzeitfolgen durch Long Covid oder Post Covid.

Sind Schnelltests noch sinnvoll?

Coronatests helfen dabei, Infektionen frühzeitig zu entdecken und Infektionsketten zu durchbrechen. Seit 1. März 2023 besteht allerdings keine Testpflicht mehr. Mit einem im Handel erhältlichen Selbsttest lässt sich feststellen, ob man mit dem Coronavirus infiziert ist und es damit auf andere Menschen übertragen kann. Bei Symptomen sollte man Kontakt zu einer Ärztin oder einem Arzt aufnehmen.

Brauchen Menschen mit positivem Corona-Selbsttest einen PCR-Test?

Der PCR-Test ist nur noch in ausgewählten Krankheitsfällen notwendig. Für welche Patientinnen und Patienten er sinnvoll ist, sollte mit der Hausarztpraxis abgesprochen werden. Ein Anspruch auf einen PCR-Test nach der Corona-Testverordnung besteht seit dem 1. März 2023 nicht mehr.

Sinnvoll zur Überprüfung: Ein Schnelltest zeigt, ob eine Coronainfektion vorliegt. © Quelle: Peter Kneffel/dpa

Wo lässt sich ein PCR-Test machen?

Patientinnen und Patienten mit Covid-19-Symptomen können sich grundsätzlich weiterhin mittels PCR-Test auf Corona testen lassen. Ob das erforderlich ist, entscheidet die behandelnde Ärztin oder der Arzt. Laut Kassenärztlicher Vereinigung hängt die Entscheidung vom Einzelfall ab. Ein älterer Patient mit chronischen Erkrankungen und starken Symptome erhält eher einen Test als ein gesunder und junger Patient mit schwachen Symptomen.

Wer zahlt den PCR-Test?

Liegen Symptome vor und die Ärztin oder der Arzt halten den PCR-Test für erforderlich, zahlt die Krankenkasse.

Wer impft gegen Corona?

Die Impfung gibt es bei Hausärzten, Betriebsärzten und in vielen Apotheken.

Ist die Impfung wirklich noch notwendig?

Laut Landesregierung ja. Alle verfügbaren Impfstoffe schützen sehr gut gegen eine schwere Covid-19-Erkrankung. Wichtig ist dabei eine vollständige Impfung. Das bedeutet eine Grundimmunisierung mit zwei Impfungen sowie als drittes eine Auffrischungsimpfung. Infektionen mit dem Coronavirus können ein bis zwei Impfungen ersetzen.

Dreimal reicht: Für die meisten Erwachsenen ist der Schutz durch drei Corona-Impfungen bisher ausreichend. © Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Wann ist eine vierte Impfung wichtig?

Menschen ab 60 Jahren, Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen und Erwachsene sowie Kinder ab fünf Jahren mit Grunderkrankung, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf mit sich bringt, sollten viermal mit dem Spikeprotein von Sars-CoV-2 in Kontakt gekommen sein. Das bedeutet vier Impfungen oder auch die Auseinandersetzung mit dem Virus durch eine Infektion. Mindestens einer der Kontakte sollte aber eine Impfung sein.

Ab welchem Alter sollten Kinder geimpft werden? Und wie oft?

Die Ständige Impfkommission (Stiko) und das Niedersächsische Landesgesundheitsamt empfehlen für gesunde Kinder zwischen fünf und elf Jahren eine Coronaimpfung. Darum kümmern sich die niedergelassenen Kinder- und Jugendärztinnen oder -ärzte. Auf Wunsch des Kindes oder der Eltern sind auch zwei Impfungen möglich. Wenn das Kind bereits eine Sars-CoV-2-Infektion durchgemacht hat, empfiehlt die Stiko allerdings tatsächlich nur eine Impfstoffdosis. In dieser Altersgruppe wird ein etwas niedriger dosierter Impfstoff von Biontech verwendet.

Impfen schützt: Für gesunde Kinder von fünf und elf Jahren empfiehlt die Stiko eine Impfung gegen Corona. © Quelle: Robert Michael/dpa

Bei vorerkrankten Kindern ab sechs Monaten sind mehrere Impfungen angeraten. Eltern lassen sich dazu am besten von Kinderärztin oder Kinderarzt beraten.

Was ist mit Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren?

Die Stiko empfiehlt Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren zwei Impfungen mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech sowie eine Auffrischimpfung. Auch wenn es zu zwei Infektionen statt Impfungen kam, ist eine Auffrischimpfung angeraten.

Wo gibt es noch Corona-Teststationen?

Nach Wegfall der Kostenübernahme durch den Bund am 1. März 2023 haben fast alle Teststellen, auch in Apotheken, den Betrieb eingestellt. Die Region hat keinen Überblick, wie viele Teststellen aktuell noch Schnelltests und PCR-Tests für Selbstzahler anbieten.

Welche Corona-Variante dominiert in der Region Hannover?

Wie überall im Bundesgebiet herrscht Omikron BA.5 mit seinen Subvarianten auch in der Region Hannover vor.

Wann wird das Tragen einer Maske noch empfohlen?

Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Situationen im öffentlichen Raum als einen Baustein, um Risikogruppen zu schützen und den Infektionsdruck und die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Covid-19 in der Bevölkerung zu reduzieren.