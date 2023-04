﻿„Holiday on Ice“ in Hannover: Auf diese Höhepunkte sollten Sie achten

Hannover. Das Spektakel „Holiday on Ice: A new Day“ ist gekommen, um zu bleiben: Gleich sechs Auftritte sind für Hannover geplant, Freitag war in der ZAG-Arena Premiere. Mehr als 2500 Zuschauer, gut besucht also – ähnlich sieht es an den nächsten Tagen aus, Karten sind aber noch an der Tageskasse erhältlich. Auf diese Höhepunkte können sich die Zuschauer freuen:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Cool: Das bleibt Aurora in der Story nicht lange. Aus dem All hatte es sie direkt auf die Erde verschlagen. Gekommen war sie aus einer farblosen Heimat ohne Liebe, Lust und Leichtigkeit. Schnell findet sie Geschmack an der farbenprächtigen, vielfältigen Welt der Menschen. Gabriel St. Jean (aus Kanada) alias Adam zeigt seiner Angebeteten (beide im realen Leben 23), wie schön seine Welt ist – oder zumindest, wie er sie sieht. Doof nur, dass die dunklen Mächte in der lichtgewaltigen Show Aurora zurück ins freudlose Dasein ziehen wollen. Wo ist die Innenwelt, wo die Außenwelt, was ist echt, was nicht? Wer, wenn nicht der harmlose Menschenfreund Adam, könnte die zweifelnde Aurora von der Schönheit der bunten Glitzerwelt überzeugen? Die chinesischstämmige US-Amerikanerin Brynne Mc. Isaac trägt übrigens quasi seit ihrem fünften Lebensjahr Schlittschuhe statt Schuhe, und das merkt man auch bei jeder Pirouette.

Aurora ist aus dem All auf die Erde gekommen. In ihrer Heimat war es farblos und es gab keine Liebe, Lust und Leichtigkeit. Adam zeigt seiner Angebeteten nun, wie schön und vielfältig seine Welt ist. © Quelle: Irving Villegas

Hot: Ein Rocker-Pärchen trifft Einstein, Barock trifft Breakdance, Fabelwesen heben ab, Pharao-Garde schlägt feurige Pirouetten – bis es tatsächlich auf der Bühne, sprich dem Eis, brennt. Unglaublich, was an einem neuen Tag alles so passieren kann. „A new Day“ bringt Welten, Zeiten und Lebewesen zusammen, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Bunt: Die Künstlerinnen im Twiggy-Mini auf Eis, mal im Feen-Blätter-Negligé und dann alle wieder in rot-grün-blau-violett-gelben Ganzkörperanzügen, Eisläufer mal in barock-prächtigem Fummel, mal rockig in Lederoptik – und dann ist da ja auch noch die bunte Truppe: Papagenos aus der Zauberflöte meets Ice: Großartig! Gleich in der Eröffnungsszene tanzen 3200 einzelne auf Kostüme genähte LEDs mit ihren Trägern durch unendliche Dimensionen. Designerin Sylvia Aymonino kreierte 300 individuelle Kostüme für 38 Künstlerinnen und Künstler aus 15 Nationen, die reichen für mehrere Welten.

„Holiday on Ice: A new Day“ zeigt Eiskunstlauf und Artistik auf höchstem Niveau © Quelle: Irving Villegas

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vielfältig: An diesem Abend ist ordentlich Bling-Bling und Glitzer angesagt, die Protagonisten sind in Höchstform – mal elegant, mal artistisch, mal träumerisch, mal tänzerisch, da ist es auch egal, dass das Stück nicht ganz stringent wirkt. Hauptsache, die Botschaft kommt herüber: Nur Vielfalt bringt Frieden und Freude in die Welt, und wenn dies auf Schlittschuhen passiert, dann umso schöner.