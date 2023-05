﻿Was aus den Baumstämmen vom Holländischen Pavillon geworden ist

Stemmen/Hannover. In die Tischplatte aus Eichenholz sind die Konturen des Holländischen Pavillons eingebrannt. Darunter stehen die Koordinaten des monumentalen Baus auf dem Expo-Gelände und der Schriftzug: „more than wood“. Mehr als Holz. Jan Narten streicht langsam mit seiner Hand über den hölzernen Tisch. „Es geht mir bei jedem Projekt um die Geschichte des Holzes“, sagt er. Und die Geschichte dieses Eichenholzes fasziniert den Tischlermeister mehr als jede andere. Es war einmal einer von 14 Baumstämmen, die im Mittelbau des Holländischen Pavillons verbaut waren.

Die Spur der Stämme führt nach Stemmen

Auf einem Hof im kleinen Ort Stemmen zwischen Hamburg und Bremen hat Narten seine Tischlerei. Auf den Straßen sind kaum Menschen und Autos unterwegs. Die grünen Vorgärten sind mit Bäumen und Blumen bepflanzt. Und bei Narten liegen mehrere, riesige Baumstämme im Vorgarten. Hinter der Werkstatt lagern die Holzbohlen, die er und sein Team aus den Pavillon-Stämmen gesägt haben. Auf der anderen Straßenseite sind das Büro, ein weiteres Holzlager und ein Ausstellungsraum. Dieser ist vollgeräumt mit verschiedenen Tischen. Davon sind mehrere mit dem Logo des Holländischen Pavillons gekennzeichnet.

Schreiende Säge: Die Baumstämme sind überdurchschnittlich hart, weil sie mehr als 20 Jahre lang im Holländischen Pavillon verbaut waren. Hannes Schürmann bedient die Säge. © Quelle: Eileen Wegner

Durch das hellbraune Eichenholz mancher Tische ziehen sich dunkelgraue bis schwarze Striche. Mit dem Holzspachtel haben Narten und sein Team Risse und Löcher gefüllt. Davon gibt es im Expo-Holz einige. Dem Holz ist anzusehen, dass es mehr als zwei Jahrzehnte die oberen Etagen des Holländischen Pavillons getragen hat und jedem Wetter ausgesetzt war. Schon beim Sägen der Stämme macht sich das bemerkbar, weil das Holz überdurchschnittlich hart ist. „Die Säge schreit richtig vor Anstrengung“, sagt Narten.

Die Geschichte des Holländischen Pavillons Der Holländische Pavillon war nicht nur einer der beliebtesten Pavillons der Expo 2000 in Hannover, er wurde auch schnell zu einer Art Wahrzeichen der Weltausstellung. Auf einer Grundfläche von 1024 Quadratmetern schufen das Architekturbüro MVRDV aus Rotterdam und das Konstruktionsbüro ABT insgesamt fast 8000 Quadratmeter Fläche für verschiedene übereinandergestapelte Landschaften. Sie waren über eine umlaufende Treppe erschlossen. Der einst 40 Meter hohe Bau aus Beton, Metall und Holz war der höchste Länderpavillon der Expo – und wohl auch sein schrillster. Auf dem Dach des Gebäudes drehten sich sogar Windräder. Nach dem Ende der Veranstaltung wurde der Bau so gut wie nicht genutzt. Außer 2011: Da wurde er zum Spielort des internationalen Festivals „Theaterformen“, eines der wichtigsten Theaterfestivals im deutschsprachigen Raum. Ideen für die Nachnutzung gab es noch einige. Sie floppten wie die Krabbenzucht und das Zentrum für ökologisches Heizen mit Pellets. Zwischendurch übten noch Spezialeinheiten der Polizei an der Fassade das Abseilen. Am Ende verfiel der Pavillon, Graffitikünstler und Randalierer gaben dem Bau optisch den Rest – zum Schluss war die einstige Vorzeigeimmobilie der Weltausstellung nur noch ein „Lost Place“. Im September 2017 erwarb schließlich der zu der Bremer Zech-Gruppe gehörende hannoversche Immobilienentwickler Wohnkompanie Nord das Gebäude. Im Sommer 2021 kamen die Bagger – und der Umbau zu studentischen Micro-Apartements mit Wohnkomfort für die Freizeit begann.

Aber genau das macht für den Tischlermeister die Arbeit mit dem Expo-Holz aus: „Die stetige Herausforderung, das Beste aus diesem schwierigen Material herauszuholen.“ Darin sieht er eine Parallele mit dem Bau des Holländischen Pavillons für die Expo 2000. Das Architekturbüro MVRDV aus Rotterdam und das Konstruktionsbüro ABT stapelten verschiedene Landschaften in dem 40 Meter hohen Gebäude übereinander. Die tragenden Baumstämme einzubauen, die in der Mitte des Pavillons einen Wald bildeten, war eine immense statische Herausforderung. Und vorher mussten die Niederländer erst einmal passende Stämme finden. Narten erzählt von dieser Suche.

Bestellt und nicht abgeholt

Eigentlich sollten Eichenstämme aus den Niederlanden für den Pavillon verwendet werden. Diese konnten aber nicht die vielen Anforderungen der deutschen Statiker erfüllen. In ganz Europa waren kaum Stämme zu finden, die für den Bau geeignet sind. Nur in Dänemark gab es 13 Eichenstämme, die die obere Hälfte des Pavillons tragen konnten. Aber die Niederländer brauchten 14 Baumstämme. Eine Eiche fehlte also. In ihrer Not mussten sie vom Plan abweichen. So stand am Ende ein Buchenstamm in dem Wald aus Eichen.

Mehr als Holz: Alle Möbel aus den Baumstämmen vom Holländischen Pavillon sind mit diesem Logo gekennzeichnet. © Quelle: Max Baumgart

Die Geschichte der dänischen Baumstämme geht mehr als 200 Jahre zurück. Um das Jahr 1800 wurden die Eichen im Auftrag des britischen Königshauses gepflanzt. Die Briten wollten die Stämme als Schiffsmasten nutzen. Aus unbekannten Gründen haben sie ihre Bestellung aber nie abgeholt. In den Neunzigerjahren hatte die dänische Monarchie der englischen Queen noch einmal offiziell geschrieben, dass die bestellten Eichen im dänischen Wald auf die Abholung warten. Die Antwort: Für hölzerne Schiffsmasten hatte die Queen im späten 20. Jahrhundert keine Verwendung mehr.

Wahrzeichen der Expo 2000: Ein Blick vom Deutschen Pavillon auf den Holländischen Pavillon. © Quelle: Ralf Decker (Archiv)

Narten hat mit vielen verschiedenen Menschen gesprochen, die am Bau des Holländischen Pavillons beteiligt waren. Daher kennt er die Geschichte des Holzes. Oft hätten sie sich bei dem Tischler gemeldet, weil sie von der neuen Verwendung des Expo-Holzes gehört haben. Und weil sie sich eine Erinnerung an dieses außergewöhnliche Projekt in ihr Wohnzimmer stellen wollten. Dafür zahlten sie auch die hohen Preise der Luxussegment-Möbel.

Ein Tisch steht jetzt zum Beispiel bei einem Ehepaar, das oben auf dem Holländischen Pavillon ihre Hochzeit gefeiert hat. Die Frau ist Niederländerin, der Mann hat als 20-Jähriger auf der Pavillon-Baustelle gearbeitet. Er soll es Narten gegenüber als das größte und aufregendste Projekt bezeichnet haben, an dem er jemals mitgewirkt hat. Unter anderem deshalb sagt der Tischlermeister: „Es steckt sehr viel Leidenschaft in dem Bau.“

Micro-Apartements für Studierende: So soll der Holländische Pavillon ab 2025 aussehen. © Quelle: iLive (Archiv)

Ungefähr zehn Tische mit dem Pavillon-Logo hat Narten bis jetzt verkauft. Runde Couchtische, lange Holztresen und klassische Esstische entstehen aus den geschichtsträchtigen Baumstämmen. Auch mehrere Pavillon-Holzschalen hat er im Angebot. Und Narten hat noch ganz viel Expo-Holz in seinem Lager. Nur knapp zehn Prozent habe er schon zu Möbeln verarbeitet. „Insgesamt können wir daraus bestimmt 100 bis 150 Tische machen“, sagt er.

Ein Ort, der Menschen zusammenbringt

Vor dem Ausstellungsraum der Tischlerei steht eine Skulptur, geschnitzt aus einem Baumstamm vom Holländischen Pavillon. Aus den hölzernen Fundamenten der Stämme kann Narten keine Tische fertigen und hat deshalb eine anderweitige Verwendung für das Holz gesucht. Und gefunden. Die Schnitzerin Ragna Reusch hat mit einer Kettensäge die Skulptur gestaltet: Ein Mann sitzt mit angezogenen Beinen auf einem Baumstamm. Mit seinen Händen stützt er sich darauf und neigt seinen Kopf zur linken Schulter. Narten nennt ihn den Mann, der im Holz wohnt. Und erkennt sich selbst darin wieder: „Endlich hat mich einer aus dem Holz geholt.“

Fast fertig: Jeffrey Heinrich und Silas Steffens arbeiten an einem Tisch, der aus einem Baumstamm vom Holländischen Pavillon gemacht ist. © Quelle: Eileen Wegner

Der Tischler war 16 Jahre alt, als er die Expo 2000 in Hannover besucht hat. An Details könne er sich nicht mehr erinnern. Auch nicht an den Wald im Holländischen Pavillon. Woran er sich erinnert: Die Expo war ein Ort, der Menschen aus aller Welt zusammengebracht hat. In seinen Tischen soll der Geist der Expo weiterleben: „Der Tisch ist der Mittelpunkt der Familie. Er bringt Menschen zusammen.“

Während Narten in Stemmen aus den 14 Baumstämmen des Holländischen Pavillons Tische herstellt, verwandelt sich das Skelett aus Stahl und Beton auf dem Expo-Gelände langsam in ein studentisches Wohnheim mit Büros, Gastronomie und Fitnessstudio. Für den Umbau ist die Projektgesellschaft iLive Expo Campus GmbH verantwortlich. Der Projektleiter Björn Jeschina hat auch schon zwei Tische für die Einrichtung gekauft. Natürlich bei Jan Narten. So bleibt ein Teil des Expo-Holzes dort, wo es auch die vergangenen 23 Jahre war: im Holländischen Pavillon.