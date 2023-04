﻿Start-up aus Hannover: Hydde entwirft Eigenheim im flexiblen Baukasten-System

Hannover. Dieses Holzhaus lässt sich mit etwas technischem Geschick im Selbstbau zusammenstecken. Aber wenn es fertig ist, taugt es als vollwertiges Eigenheim. Ein Team junger Gründerinnen und Gründer aus Hannover geht mit dem Konzept eines seriell zu fertigenden Holzhauses an den Start. Im Mai ist es frei zur Besichtigung.

Hydde aus Hannover: Holzhaus als Stecksystem

Das sechsköpfige Start-up hat das Projekt Hydde getauft. Das dänische Wort für ein kleines Haus muss man wohl kaum in Deutsche übersetzen. Kernstück ist ein sternförmiges Steckverbindesystem, das aus Holzplatten gefräst wird und als Verbinder in der skelettartigen Tragkonstruktion dient. Mit wenigen Schrauben wird es an die Stützen montiert und verleiht dann Stabilität. „Hier wird nichts geklebt, deshalb ist jedes Bauteil immer wieder rückbaubar“, sagt Architekt Erol Slowy (40).

Clou der Konstruktion: Den sternförmigen Verbinder hat das Hydde-Team eigens entwickelt. Er ist das Herzstück des Hydde-Hauses. Es gibt ihn in verschiedenen Varianten – draußen kann zum Beispiel eine Terrasse mit Überdachung angesetzt oder eine Hängematte aufgehängt werden. Oder man lässt die vorstehenden Teile einfach weg. © Quelle: Tobias Woelki

Die Idee: Ein Paar baut sich in jungen Jahren ein Haus auf, vielleicht mit Schlaf-, Wohn- und Arbeitszimmer. Wenn die Familie wächst, wird das Arbeitszimmer zum Kinderzimmer erweitert, vielleicht kommt noch ein Spielzimmer hinzu. Später, wenn die Kinder aus dem Haus sind, lassen sich die Zimmer wieder entfernen. Im Idealfall könnte Hersteller Hydde die dann überflüssigen Bauelemente über eine Art Bauteilbörse weitervermitteln, sagt Gründungsgeschäftsführer Nikolai Reichelt (39), der das Unternehmen gemeinsam mit Joscha Bergmann (30) verantwortet. Denn es gehe auch darum, Abfall zu vermeiden und Baustoffe weiterzuverwenden.

Kein Billigprodukt

Ein Hydde-Haus sei allerdings kein Billigprodukt, stellt Lena Bender (35) klar, die sich unter anderem um das Innendesign kümmert. Gut 3000 Euro pro Quadratmeter kostet der erweiterte Rohbau. Dank seiner Modularität sei aber jeder Quadratmeter mehr wert als die Nutzfläche anderer Häuser, sagt Architekt Slowy. „Herkömmliche Einfamilienhäuser sind einfach schrecklich unflexibel.“

Herzstück des Hydde-Systems ist ein sternförmiger Verbinder, der den Kraftschluss zwischen den tragenden Elementen herstellt. Entwickler Nikolai Reichelt zeigt, wie der Verbinder zusammengesetzt wird. © Quelle: Tobias Woelki

Die kleinste Version der Hydde als Tiny-House soll 80.000 Euro kosten und auf 23 pfiffig ausgenutzten Quadratmetern Platz für zwei Personen bieten. In sechs Quadratmeter großen Schritten lässt sich das System erweitern. Aktuell gibt es nur eingeschossige Module, die allerdings hoch genug für Hochbetten sind. Technisch trage das System aber auch eine zweite Etage, sagt Slowy.

Einst den Edelstall in Linden gegründet

Viele aus dem Team kennen sich aus anderen Projekten. Nikolai Reichelt etwa, der gelernter Zimmermann ist, hat einst mit Ric Ferrer (35) den Lindener Gemeinschaftsarbeitsraum Edelstall im Capitol-Hochhaus (heute: Hafven Linden) gegründet. Damals war der Anlass, nirgendwo die Arbeitsbedingungen vorzufinden, die man sich selbst wünscht. Bei Hydde war es ähnlich.

Erweiterbar in Sechs-Quadratmeter-Schritten: Das Hydde-Haus aus hannoverscher Produktion. © Quelle: Tobias Wölki

Lena Bender sagt: „Nikolai und ich sind ein Paar und haben nach Gebäudemodellen gesucht, die das Zusammenleben in Gemeinschaft ermöglichen – aber keines der Systeme am Markt hat uns gefallen.“ Also wurde selbst etwas ausgetüftelt. Denn auch das Gemeinschaftsleben ist neben Nachhaltigkeit und Selbstbauoption ein Aspekt von Hydde: Das Haus soll das Zusammenwohnen in kleinen Siedlungen ermöglichen. Bestenfalls tausche man untereinander Bauelemente aus, wenn die Lebenssituation sich ändere, sagt Gründer Reichelt. „Und den großen Raum, in dem man drei Mal im Jahr mit vielen Gästen Geburtstag feiert, kann man sich ja auch besser mit den Nachbarn teilen, statt das jedes Haus einen hat.“

Vollautomatische Bauteil-Vorbereitung

Dank serieller Produktion werden die Bauteile in einer Tischlerei vollautomatisch gefräst, in der Hydde-Werkstatt im Hainhölzer Helmkehof zu Einzelelementen mit Innendämmung zusammengesetzt und dann vor Ort verbunden. Nicht einmal große Fundamentarbeiten sind nötig, sondern nur Punktfundamente. Das System sei baureif, und es gebe viel Nachfrage, sagt das Team.

Startsignal für das junge Unternehmen soll ein Besichtigungstag sein am Freitag, 12. Mai. Ab 15 Uhr ist das erste Modulsystem des Hydde-Hauses in der Helmkestraße 5b, zu besichtigen. Wer Interesse hat, kann schon vorher auf der Homepage sein Wunschhaus konfigurieren.