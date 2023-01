﻿„Milou & Flint“-Sänger vermittelt Musiklehrer für Unterricht zu Hause

Hannover. Er kennt das Problem aus eigener Erfahrung: "Ich habe drei Kinder, was man da unterwegs ist!" Christoph van Hal (45) meint das so genannte Elterntaxi zu Sporttraining und Musikunterricht. Der Musiker springt nun auf ein bundesweites Projekt seiner Freunde Leo Pech und Johannes Musseleck auf. Die hatten schon vor einigen Jahren "Home Music Teachers" gegründet. "Ich eröffne den Standort Hannover", sagt van Hal.

Seit dem 16. Januar kann man Musiklehrerinnen und -lehrer buchen, die für Unterrichtsstunden zu den Kindern nach Hause kommen, an 13 Standorten von Hamburg bis München läuft das Konzept bereits. "Ich bin gut vernetzt, habe einen großen Pool an qualifizierten Leuten", berichtet der 45-jährige, der seit acht Jahren mit dem Musikprojekt "Milou & Flint" mit Sängerin Barbara Milou überregional bekannt ist.

„Milou & Flint“-Star vermittelt Lehrer für Gitarre, Gesang und Geige

„Die erste Anfrage für eine Gitarrenstunde kam schon rein, als ich noch gar nicht online war“, erzählt van Hal, der offenbar den Nerv getroffen hat. „Eltern sitzen sonst ja 30 bis 45 Minuten vor der Tür oder im Café, während das Kind übt.“ Der Komfort eines „Home Teachers“ hat natürlich seinen Preis: Im Stadtgebiet werden für wöchentlich 45 Minuten 134 Euro im Monat fällig.

Klavier, Gitarre, Gesang und Streichinstrumente seien die gefragten Klassiker. „Ich bekomme aber auch Oboe geregelt“, verspricht van Hal, der Studierende kurz vor dem Abschluss an der Musikhochschule („Geige ist fest in asiatischer Hand“) vermittelt. Und neben seiner Band und der Musikschule noch ein weiteres Standbein in der Branche aufbauen will.

Denn zuletzt hat er fast ein Jahr an der „Cinematic Composing“-Schule in Los Angeles Kurse geleitet und unterrichtet, wie man Filmmusik schreibt. Ein neuer Job unter Palmen am Strand? „Nein, das lief von Hannover aus via Zoom“, beschreibt van Hal, der seit vielen Jahren die musikalische Untermalung für Dokus und Kinofilme komponiert. Doch die USA-Erfahrung will er nutzen: „Ich drehe gerade Content für ein ähnliches Projekt in Deutschland.“

Seit 2014 am Start: Christoph van Hal und Barbara Milou sind „Milou & Flint“. © Quelle: Sascha Pierro

Und auch „Milou & Flint“ kommt wieder in Fahrt: „Im September erscheint das dritte Album. Und Dirk Roßmann unterstützt uns wieder“, freut sich der Musiker über das Engagement des Drogeriekönigs, der ein Fan des Hannover-Duos ist. Das gilt auch für Entertainerin Ina Müller (57), in deren Show „Inas Nacht“ die beiden Musiktalente einen gefeierten Auftritt hatten. „Wir sind in Kontakt“, zeigt sich van Hal zuversichtlich.

