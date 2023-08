﻿„Horror“ für Familien: Wohnhaus in Hannover-Bothfeld droht weiter der Abriss

Hannover. Der älteste Sohn Friedrich ist viereinhalb Jahre alt. So lange schon bangt Familie Gärtner um ihr Haus in Hannover-Bothfeld, das ihr mit zwei weiteren Familien gehört. „Ein unbeschwertes Familienleben haben wir noch nie erleben dürfen“, berichtet Christina Gärtner. Die Stadt erachtet das Gebäude Im Heidkampe als einen Schwarzbau, schickte im April 2020 eine Abrissverfügung. Zwischenzeitlich sahen die Gärtners die Sache auf einem guten Weg. Nun sind sie am Boden zerstört. „Wir stehen wieder ganz am Anfang“, berichtet Ehemann Tobias Gärtner.

Kurios ist der Fall vor allem, weil das Haus in Bothfeld schon seit 1947 steht. Dieses war zwar legal errichtet worden, allerdings zur Nutzung als Gewerbe und das auch nur mit einer auf zehn Jahre befristeten Baugenehmigung. Das alles geschah, bevor die heutigen Eigentümer – drei Familien – das Gebäude kauften. Ihrem Haus droht der Abriss, wenn es nicht gelingen sollte, dieses nachträglich zu legalisieren.

Ernüchterung nach Gespräch mit Bauverwaltung

Darum ringen die Familien mit der Bauverwaltung. Im Frühjahr 2022 gab es sogar ein Gespräch mit Stadtbaurat Thomas Vielhaber. Ernüchterung aus Sicht der Eigentümer brachte der jüngste Termin mit der Behörde im Juli. „Plötzlich war von ,neuen Erkenntnissen’ die Rede, und die Verwaltung forderte die Erfüllung weiterer Vorgaben“, berichtet Tobias Gärtner, der das Gespräch stellvertretend für die drei betroffenen Familien geführt hat.

Diese hatten sich bereits mit dem Landwirt, dessen Felder rückseitig an das Gebäude grenzen, auf die Eintragung einer Baulast auf dessen Grundstück geeinigt und dafür einen fünfstelligen Betrag gezahlt. Die Bauverwaltung habe das verlangt, weil der vorgeschriebene Abstand zu der Wiese nicht eingehalten werde, erklärt Gärtner. Neuerdings poche die Behörde jedoch darauf, dass der Landwirt eine weitere Baulast für die Hälfte des Grabens zwischen Gebäude und Wiese eintragen lasse. „Dabei geht das überhaupt nicht, weil dieser der Stadt selbst und nicht dem Landwirt gehört“, glaubt er.

Knackpunkte: Das Feld hinter dem Haus und der Graben dazwischen. Das Gebäude steht zu nah an der Grenze. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Stadt: Kritik der Familie „fragwürdig“

Es ist nicht das einzige Problem, das aus Sicht der Bauverwaltung gelöst werden muss. Sie verlangt, dass auch die Nachbarn des rechts direkt angrenzenden Hauses Abstandsbaulasten eintragen lassen. Bei der Behörde habe es offenbar „einen kompletten Sinneswandel“ gegeben, nachdem die Schwierigkeiten zunächst lösbar schienen, kritisiert Christina Gärtner.

Die Stadt hält diese Behauptung für „fragwürdig“. Es habe nie eine Zusage gegeben, dass weitere Baulasten nicht erforderlich seien, teilt Sprecher Felix Weiper mit. Ohnehin könne das Gebäude niemals legalisiert werden, so lange der Bungalow links neben diesem nicht abgerissen werde. Dieser sei „unter keinem rechtlichen wie fachlichen Gesichtspunkt genehmigungsfähig“, sagt Weiper.

Tobias Gärtner hingegen erklärt, dass die Familien den Abriss des Bungalows erst betreiben könnten, wenn abzusehen sei, dass das Haupthaus wirklich von der Stadt genehmigt werde. Sie rechnen mit Schadensersatzforderungen der Eigentümerin des Bungalows, mit der sie über eine Eigentümergemeinschaft verbunden sind. „Wir haben schon Zehntausende Euro für die nachträgliche Genehmigung unseres Hauses ausgeben. Wir können nicht noch mehr investieren, ohne zu wissen, ob sich das am Ende überhaupt lohnt“, sagt Gärtner.

Muss auf jeden Fall weg: Der Bungalow neben dem Haupthaus. Sonst kann dieses laut Stadt nicht erhalten werden. © Quelle: Samantha Franson

„Das hat sich alles zu einem riesigen Horror entwickelt“

„Wir wollten hier für immer wohnen, aber das hat sich alles zu einem riesigen Horror entwickelt“, ergänzt seine Frau Christina. Scheitere die nachträgliche Genehmigung des Gebäudes, stehe die Familie vor dem Ruin. „Wir sind ja auch an dieses Haus gefesselt, weil es in der derzeitigen Situation unverkäuflich ist.“ Gehe die Sache schief, stehe man ohne Immobilie da, müsse aber weiterhin den Kredit bei der Bank zurückzahlen.

Verärgert zeigen sich die Gärtners auch, weil Stadtbaurat Vielhaber 2022 die Verantwortung für die Misere bei den Familien sah. „Wenn man ein Haus kauft, sollte man sich die Baugenehmigung zeigen lassen. Das sollte Standard sein, wenn man hohe Summen investiert“, sagte er dieser Redaktion. Die Familie hingegen erklärt, dass sie dazu keine Gelegenheit gehabt habe. „Diese Unterlagen waren beim Vorderhaus an der Straße einsortiert. Wir konnten nur Akten ab 1993 einsehen, nachdem das Grundstück geteilt worden war“, erklärt Gärtner.

Stadt: Bewohner nutzen Gebäude „gegen geltendes Recht“

Die Stadt betont weiterhin, dass nicht sie die Probleme verursacht habe, sondern die Grundstückseigentümer, die „unter Verstoß gegen geltendes Recht“ illegal die Objekte nutzen, so Sprecher Weiper. Es sei unverändert Aufgabe der Bauaufsichtsbehörde, die Einhaltung des öffentlichen Baurechts sicherzustellen. Dabei habe diese „auch im Blick, ob es Legalisierungsmöglichkeiten gibt“.

Allerdings setze das voraus, dass man sich innerhalb der Wohneigentümergemeinschaft sowie mit den Nachbarn rechts einige, auf deren Grundstück „ebenfalls illegale, bauliche Anlagen vorhanden“ seien. Möglicherweise könne eine Mediation zwischen den Parteien helfen, schlägt die Stadt vor.

