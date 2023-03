﻿Hotelkosten zur Hannover-Messe: Bis zu 13-facher Preisanstieg

Ein Hotel am Cityring nimmt am ersten Messetag 2023 für eine Person 760 Euro – statt des regulären Montagspreises von 59 Euro. In einem anderen müssten Messegäste, die jetzt noch buchen, gut 1800 Euro für die drei Messenächte zahlen. Beim Hotelverband Dehoga heißt es allerdings, solche Preise würden eigentlich nie wirklich verlangt. Sie dienten anderen Gründen.

Hannover. Mitte April ist wieder die Welt zu Gast bei Freunden in Hannover. Dann lädt die Industriemesse Technikinteressierte, Maschinenbauingenieure und Konzerneinkäufer auf das weltgrößte Messegelände ein. Doch wer jetzt noch ein Hotelzimmer in Hannover sucht, wird böse überrascht. Die Preise sind für die Dauer der Welttechnikschau erneut dramatisch gestiegen – in einem Fall sogar auf das 13-fache des Normalpreises.

Hotelpreise zur Hannover-Messe: Nachfrage treibt Angebot hoch

Eigentlich ist es eine wirtschaftliche Binsenweisheit, dass die Preise bei hoher Nachfrage steigen. Alt-Hannoveraner erinnern sich noch gut an Zeiten, als in Gastronomien während der großen Messen veränderte Speise- und Getränkekarten auf die Tische kamen. Bis zum Doppelten des Alltagspreises gingen die Aufschläge zuweilen. Aber dass ein Bier statt 3 Euro plötzlich 39 Euro gekostet hätte, so weit ging die Chuzpe der Gastronomen dann doch nicht.

Beim Prizeotel an der Hamburger Allee aber entspricht der Preisaufschlag ziemlich genau dieser Spanne. 59 Euro kostet dort ein Zimmer regulär an einem Wochentag, zum Beispiel am Montag der Woche nach der Hannover-Messe, also am 24. April. Wer aber am Messemontag, 17. April, sein müdes Haupt dort auf ein Hotelkissen betten will, soll 760 Euro bezahlen. Ein Mitarbeiter in der Hotelhotline hat auch keine andere Erklärung dafür, außer, dass saftige Preisaufschläge doch eigentlich in allen Messestädten zu Messezeiten genommen würden.

Prizeotel, Me and all, Ana-Arthotel und andere: Überall steigen die Preise

Und das Prizeotel, das zur Radisson-Gruppe gehört, ist kein Einzelfall. Im stylischen Me-and-all-hotel am Aegi (gehört zur Lindner-Familie aus Düsseldorf) klettert der Messepreis von regulären 84 auf 790 Euro, das ist mehr als das Neunfache. Wer alle drei Messenächte bucht, würde dank eines Rabatts „nur“ gut 1800 Euro zahlen. Im Arthotel Ana am Neuen Rathaus werden 631 statt 87 Euro aufgerufen, im Hotel im Lindener Ahrberg-Viertel sind es 599 statt 49 Euro, sogar im Wyndham-Atriumhotel in Bothfeld soll man 495 statt 76 Euro zahlen.

Stylisch: Das Me-and-all-Hotel am Aegi. © Quelle: Tobias Woelki

Vor Jahren hatte die Messe AG, weil sie angesichts der Preisaufschläge um den Ruf des Messestandorts Hannover fürchtete, versucht, mit Hotelbetreibern Kontingente an Zimmern auszuhandeln, bei denen die Preise nur mäßig steigen sollten. Das Projekt wurde aus Sorge vor kartellrechtlichen Konflikten aber schnell wieder beerdigt. Stattdessen hat man gemeinsam mit mehr als einem Dutzend Hotels und der Zimmervermittlung der Hannover-Marketinggesellschaft HMTG ein Angebot „Messe Selected Hotels“ aufgelegt, bei der man sich auf inhaltliche Standards und faire Preise auch zu Spitzenzeiten geeinigt hat.

„Weltweites Renommee als attraktiver Messeplatz“

Es sei für die Messemacher „enorm wichtig, Hannovers weltweites Renommee als attraktiver Messeplatz zu behaupten – nicht nur hinsichtlich unserer eigenen Messen, sondern auch ganz besonders im Interesse unserer Gastveranstalter“, sagt die stellvertretende Messesprecherin Silke Gathmann. Alle Akteure am Standort Hannover müssten „das Ziel haben, die niedersächsische Landeshauptstadt langfristig und nachhaltig als attraktiven Touristik-, Veranstaltungs- und Messestandort zu sichern. Ein Aspekt dabei ist ein konkurrenzfähiges und faires Preis- Leistungsangebot bei Hotelzimmern.“

Die Hoteliers allerdings verweisen darauf, dass sie angesichts der wirtschaftlichen Lage kaum anders könnten, als Aufschläge zu Messezeiten zu nehmen. „Eine Erhebung vor Corona hat ergeben, dass der durchschnittliche Hotelpreis in Hannover über das ganze Jahr gesehen bei 100 Euro netto liegt“, sagt Cord Kelle, der Direktor des Hotels am Stadtpark und Sprecher der hannoverschen Hotels im Hotel- und Gaststättenverband Dehoga. Wenn in Zeiten hoher Nachfrage dann nicht mehr genommen werde, sei kein wirtschaftlicher Betrieb möglich.

Es gibt auch „don´t book“-Preise

Die exorbitanten Preise aber, verrät Kelle, seien sogenannte „don’t book“-Preise, also eine Aufforderung, nicht zu buchen. „Die Hotelportale funktionieren wie Google“, sagt Kelle: „Wenn man dort gut gefunden werden will, muss man dauerhaft ein Angebot haben und darf sich nicht temporär abmelden.“ Deshalb setzten einige Hotels die Preise massiv hoch, wenn sie eigentlich kein Zimmer mehr frei hätten.

Schaden wolle sicherlich kein Hotelier dem Messestandort, sagt Kelle. „Alle freuen sich drauf – denn Hannover braucht solche Veranstaltungen, und wir brauchen sie nach Corona auch.“