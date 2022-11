﻿Hannover will Bettensteuer von 5 Prozent erheben – Umlandkommunen sollen nachziehen

Im Zuge der Sparpläne des Klinikums Region Hannover (KRH) könnte das Krankenhaus in Lehrte geschlossen werden. Doch die Menschen vor Ort wollen auf den wohnortnahen Standort nicht verzichten – und der Bürgermeister kündigt an, dafür zu kämpfen. Deutlich wird aber auch: Bei ernsthaften Erkrankungen führt der Weg eher in die hannoverschen Krankenhäuser.