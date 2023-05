﻿Fünf Hubschrauber über Hannover: Schwere „Chinook“ im Formationsflug

Hannover. Fünf schwere „Chinook“-Transporthubschrauber sind am Montag über Hannover hinweggeflogen. Das laute Dröhnen der Militärmaschinen ließ mittags viele Menschen in den Himmel blicken. Leserinnen und Leser aus mehreren Stadtteilen und Umlandkommunen meldeten sich nach dem auffälligen Formationsflug bei dieser Redaktion. Die Bundeswehr erklärt, was es mit den Hubschraubern auf sich hat.

Lisa Hoppe bemerkte die „Chinook“ gegen 13.45 Uhr von Groß-Buchholz aus. „Das Geräusch des Polizei- oder Rettungshubschraubers kenne ich“, sagt die 30-Jährige, „deshalb kam mir das jetzt sofort ungewöhnlich vor.“ Weil die junge Frau sich privat auch etwas mit Flugzeugen und Hubschraubern beschäftigt, erkannte sie sofort die schweren Transporthelikopter. „Ich habe mich gefühlt wie in einem Einsatz.“ Weitere Sichtungen gab es in der List, in Vinnhorst, Isernhagen-Kirchhorst und sogar im Kreis Hildesheim.

„Gefühlt wie im Einsatz“: Lisa Hoppe machte ein paar Handyfoto von den fünf „Chinook“ über Groß-Buchholz. © Quelle: Lisa Hoppe

„Chinook“ über Hannover: Teil der Übung in Bergen

Ein Sprecher des Landeskommandos Niedersachsen teilt mit, dass die „Chinook“ an der aktuellen Übung „Wettiner Heide“ auf dem Truppenübungsplatz Bergen teilnehmen. „Sie sind an Logistikmanövern beteiligt.“ Unklar ist allerdings noch, welche Nation die Maschinen einsetzt. Die Antwort auf eine entsprechende Anfrage steht noch aus. Unter anderem Großbritannien, die USA und die Niederlande verwenden den Typ. Die Bundeswehr hat die Anschaffung zwar geplant, verfügt aktuell aber nur über den Transporthubschrauber NH90.

Das Manöver „Wettiner Heide“ ist Teil einer dreiteiligen Großübung bis zum 12. Mai, um für die sogenannte Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) der Nato einsatzfähig zu sein. In Bergen finden unter anderem Schießtrainings statt, im Raum Burgwedel als Außenstelle trainieren die Soldatinnen und Soldaten zudem die Versorgung. Die Logistiker des Versorgungsbataillons 131 haben deshalb Position an einer Biogasanlage in Thönse bezogen.

Markante Doppelhauptrotoren: ein „Chinook“ der US Army. © Quelle: Spc. Glenn M. Anderson/US Army (Symbolfoto)

Deutsche führen Nato-Eingreiftruppe

Weitere Übungsanteile der Nato-Truppe finden auf dem Truppenübungsplatz Klietz (Sachsen-Anhalt) statt, dazu das Manöver „Noble Jump“ auf Sardinien – dort sind unter anderem deutsche Leopard 2 und Panzerhaubitzen 2000 im Einsatz.

Die VJTF ist die schlagkräftige und hochmobile Schnelle Eingreiftruppe des Militärbündnisses. Seit dem 1. Januar bildet die Panzergrenadierbrigade 37 „Freistaat Sachsen“ den Leitverband für die multinationalen Landanteile.