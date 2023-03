﻿Hund in Hannover-Davenstedt ausgesetzt: Polizei findet Partouts Besitzer

Ende Dezember wird ein Hund in Hannover-Davenstedt ausgesetzt. Aber: Die Polizei hat tatsächlich die Halter identifiziert. Partouts Schicksal bestätigt gleichzeitig leider die Aussagen des überfüllten Tierheims, dass Besitzer ihre Drohungen vom Zurücklassen oder gar Einschläfern in die Tat umsetzen.

An Baum gebunden: Eine Fußgängerin entdeckte den völlig verängstigten Hund Partout am 27. Dezember in Hannover-Davenstedt.

Hannover. Erfolgsmeldung aus Hannover-Davenstedt: Die Polizei konnte die Halter des ausgesetzten Hundes ermitteln, den eine Passantin Ende Dezember in einem Waldstück fand. Wie sich herausstellte, hatten die einstigen Besitzer sich zuvor ans Tierheim gewandt – doch dort war kein Platz mehr. Also banden die Menschen den Herdenschutzhund einfach an einen Baum. Das Bittere: Genau dieses Verhalten beobachten Tierschützer immer häufiger. Halter drohen sogar damit, die Tiere notfalls einzuschläfern.

Der Rüde der ungarischen Rasse Kuvasz hört auf den Namen Partout. Aus Polizeisicht waren die Ermittlungen erfreulich einfach: Das Tierheim Krähenwinkel, wohin der Hirtenschutzhund gebracht wurde, erkannte das Tier wieder. Dessen Besitzer hatten sich nämlich im Vorfeld mit einem Steckbrief von Partout an die Einrichtung gewandt – quasi als Bewerbung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten jedoch aus Platzmangel abwinken. Am 27. Dezember fand die Spaziergängerin den Hund dann an der Lenther Chaussee.

Hund Partout: „Er ist unnahbar und ein Angstbeißer“

Allerdings lagen so die Daten der Besitzer vor. Laut Tierheimleiterin Doris Peterek gehört es zur Standardprozedur bei ausgesetzten Tieren, die eingeschickten Steckbriefe durchzugucken. „So einen Glückstreffer hat man leider nicht immer.“ Doch das heißt jetzt nicht, dass Partout zurück zur Familie muss. Im Gegenteil: Bei ihm sei quasi alles falsch gemacht worden, der Rüde nicht vermittelbar. Peterek: „Er ist unnahbar und ein Angstbeißer.“ Schon im Dezember musste die Feuerwehr das Tier vor dem Einfangen erst betäuben.

Der Hirtenschutzhund bestätigt auf traurige Weise die Angaben des Tierheims vom Februar: Demnach werden immer mehr Hunde abgegeben, die während der Corona-Pandemie angeschafft wurden. Die Kapazitäten sind aber erschöpft, doch die Abgebenden wollen das nicht hören. Sie drohen am Telefon sogar offen damit, die Vierbeiner auszusetzen oder einschläfern zu lassen. Rund zehn Anrufe aus ganz Deutschland gehen täglich im Tierheim ein.

Ausgesetzt: Zeugen haben diesen Hund am 14. März vor einem Altkleidercontainer in Altwarmbüchen entdeckt. © Quelle: Tierheim Krähenwinkel

14. März, Altwarmbüchen: Wieder ein Hund ausgesetzt

Kuvaszs wie Partout passen da ins Muster: Die anfangs kleinen und flauschigen Corona-Welpen gehören Rassen wie auch Kangal oder Kaukasischem Owtscharka an. Doch ausgewachsen wiegen sie schnell 70 Kilogramm, dazu wird ihnen ohne Aufgaben schnell langweilig und erzogen seien viele auch nicht. Also soll das Tier weg. Erst am 14. März setzten Unbekannte wieder einen zwei- bis dreijährigen, unkastrierten Owtscharka an einem Altkleidercontainer in Altwarmbüchen aus. Die Besitzer konnten noch nicht ermittelt werden.

Bei Partout sind die Behörden dagegen schon weiter: Wie die Polizei mitteilt, wurden die ehemaligen Besitzer schon einen Tag nach dem Fund in Davenstedt identifiziert. Details nennen die Beamten aber nicht. Bei Aussetzen droht eine Geldstrafe von bis zu 25.000 Euro, doch laut Tierheimleiterin Peterek wird das „viel zu selten“ voll ausgeschöpft. Das konkrete Strafmaß in Partouts Fall ist unbekannt. Immerhin: Auch das Tierheim schreibt nun fleißig Rechnungen. Die einstigen Halter müssen dauerhaft für die Unterbringung des Rüden aufkommen.