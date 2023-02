﻿Hundekot-Attacke in Hannover: Nachricht über Ausraster von Marco Goecke geht um die Welt

Klimaprotest am Königsworther Platz in Hannover: Passanten werden gegenüber Aktivisten handgreiflich

Klimaaktivisten der Bewegung „Letzte Generation“ haben am Montagmittag erneut in Hannover protestiert und den Verkehr am Königsworther Platz teilweise zum Erliegen gebracht. Dabei kam es nicht nur zu wüsten Beschimpfungen, sondern auch zu Handgreiflichkeiten gegenüber den Aktivisten.