﻿Was bedeutet Marco Goeckes Hundekot-Attacke für Hannovers Image?

Ein Ballettchef ist so sauer auf eine Kritikerin, dass er ihr während einer Pause Hundekot ins Gesicht schmiert – der Ausraster von Marco Goecke an der Staatsoper Hannover beschäftigt auch die Tourismusexperten der Stadt. Sie befürchten einen Imageschaden.

Hannover. Auf einen Schlag steht Hannover im Rampenlicht – nicht nur bundesweit, sondern auch darüber hinaus. Die Attacke von Marco Goecke, dem Ballettchef der Oper, mit Hundekot auf eine unliebsame Kritikerin hat nicht nur die Protagonisten in die Schlagzeilen gerückt, sondern die ganze Stadt, und das international. Aufmerksamkeit spielt einem wie Hans Nolte, Chef des Stadtmarketings und der Tourismusgesellschaft Hannover, eigentlich in die Hände. Aber dies waren Schlagzeilen, auf die Nolte lieber verzichtet hätte.

Er habe „sehr viele Anrufe“ nach dem Vorfall in der Staatsoper erhalten, sagt er. Nolte nennt die Hundekot-Attacke „einfach nur widerlich. Da gibt’s nichts weiter zu kommentieren.“ Beruflich muss er sich jedoch mit der Außenwirkung des Skandals für das Image und Profil der Landeshauptstadt befassen.

Erst gefeierter Preisträger – nun das Gegenteil

„Damit hat Hannover wieder ein Stück zweifelhafte Berühmtheit erreicht. Ich war damals froh, dass die Staatsoper einen Preisträger der internationalen Ballettszene für Hannover engagieren konnte – jetzt kehrt sich das ins Gegenteil um“, sagt der erfahrene Marketingexperte.

Hannover zu oft in schlechtem Licht?

Dass andere schlecht über Hannover reden und am Image der Stadt kratzen, erlebt Nolte nach eigenem Bekunden zu häufig. „Wir sind leider oft in der „heute-show“ – und auch jetzt sind wir wieder in aller Munde. Auf solche Schlagzeilen kann ich denkbar gut verzichten“, sagt Nolte.

Der aktuelle Vorfall löse „international nur Entsetzen und Kopfschütteln aus. So einen Skandal brauchen wir einfach nicht.“ Irgendwelche Vorfälle gebe es immer wieder, nicht nur hier – „aber nicht in diesem Maß an Widerlichkeit. Goecke hat sich selbst skandalisiert – ich würde mich an seiner Stelle in Grund und Boden schämen.“

„Publikum muss abstimmen“

Die Staatsoper habe angemessen und schnell reagiert, sich auch sofort distanziert – doch das dürfte nicht wirklich viel nützen, den Imageschaden auszubügeln, schätzt Nolte. Für die Institution selbst könne das nur so funktionieren: „Unsere Oper hat durchaus einen Schlag bekommen – aber durch die Leistung und Qualität des Hauses und die Motivation des Ensembles wird das hoffentlich bald zur Randnotiz werden. Das Publikum muss nun mit den Füßen abstimmen, damit zeigen, dass es um die Oper geht, ums Ballett – und nicht um eine Person!“