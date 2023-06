﻿Hunderte bei Prozession in Hannover: Das feiern Katholiken an Fronleichnam

Hannover. Vor der Basilika St. Clemens herrscht Stimmung wie beim Kirchentag, nur eben auf katholisch: Ministranten schwenken Weihrauchfässer, Flaggen wehen im Wind. Kommunionkinder sind in weißen Kleidern gekommen, und im Hintergrund wird schon der Grill für die Bratwürste angeheizt. Selten sind Frömmigkeit und Volksfest so nah beieinander wie am Fronleichnamstag.

Mehr als 800 Gläubige haben sich hier versammelt, um den Festtag mit einem Freiluftgottesdienst und einer Prozession durch die Calenberger Neustadt zu begehen.

„Ein Fest im Alltag“: Die Feier begann mit einem Open-Air-Gottesdienst vor der Basilika. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Mitten im Alltag feiern wir ein Fest“, sagt Pfarrer Wolfgang Semmet, der derzeit an der Spitze der katholischen Region Hannover steht. „Wir verlassen unsere Kirche und gehen auf die Straße.“

Fronleichnam bedeutet im mittelalterlichen Deutsch „Leib des Herrn“. Die katholische Kirche erinnert an diesem Tag an das letzte Abendmahl Jesu mit dessen Jüngern. Traditionell tragen Gläubige in einer Monstranz, einem Schauglas, bei einer Prozession ein geweihtes Stück Brot durch die Straßen. In dieser Hostie ist nach katholischem Verständnis Christus selbst gegenwärtig, die Gläubigen feiern, dass sie im Alltag mit ihm gemeinsam unterwegs sind. „Glauben und Leben gehören zusammen und bilden eine Einheit“, formuliert es Semmet.

Feierliche Bläserklänge: Musikensembles begleiteten die Messe und die Prozession. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Kirche zeigt ihre Vielfalt

In Hannover zeigt die Kirche an diesem Tag, wie farbenprächtig und vielfältig sie ist und wie international: Lieder und Gebete erklingen teils auf Polnisch und Italienisch, Englisch, Ukrainisch und Spanisch. Neben einem Bläserensemble sorgen eine Band und ein Chor für feierliche Musik.

Mittelpunkt der Prozession: Die Monstranz mit der geweihten Hostie unter dem Baldachin. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Es ist wichtig, Flagge zu zeigen und mit anderen im Glauben vereint zu sein“, sagt der 18-jährige Nikolaus, der mit einigen Mitschülern gekommen ist. Das öffentlich zelebrierte Fest ist auch ein Stück Selbstvergewisserung angesichts des Mitgliederschwundes und der Krisen, welche die Kirche erschüttern.

Große Gemeinschaft: Mehr als 800 Gläubige versammeln sich vor der Basilika. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Martin Luther hatte Fronleichnam, das keinen unmittelbar biblischen Ursprung hat, einst als „eitel Abgötterei“ gegeißelt: „Ich bin keinem Fest mehr feind als diesem“, wetterte der Reformator. Heute sind die Kirchen einander in ökumenischer Eintracht verbunden. In einer langen Prozession ziehen die Gläubigen vor die evangelische Hof- und Stadtkirche, um dort zu beten. Und anschließend geht es weiter zum Grillstand. Weil das leibliche und das seelische Wohl viel miteinander zu tun haben.

