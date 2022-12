﻿Hunderte Fachkräfte fehlen in den Kitas von Stadt und Region Hannover

In den Betreuungseinrichtungen von Stadt und Region fehlen Erzieherinnen und Erzieher. Die Region spricht von einem Mangel von fast 300 Fachkräften, für die Stadt Hannover geht der Personalrat von 150 fehlenden Fachkräften aus.

Hannover. Der Fachkräftemangel beschränkt sich nicht nur auf technische und handwerkliche Berufe – längst ist auch der soziale Bereich betroffen. In den Kindertagesstätten der Umlandgemeinden sowie in der Stadt Hannover fehlen Hunderte Fachkräfte. Das geht aus dem neuesten Kita-Bericht der Regionsverwaltung hervor. Der Personalrat der Stadt Hannover geht davon aus, dass in jeder Betreuungseinrichtung zwei Fachkräfte fehlen. „Die Situation ist angespannt“, sagt Patrick Plette, Erzieher und Personalrat bei der Stadt.