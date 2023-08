Start in Hannover

3500 Kilometer mit dem Tretroller: Extremsportler Joachim Franz sammelt Spenden

Seinen 20. Geburtstag feiert der Verein „Be your own Hero“, der Kindern in Südafrika auf dem Weg in eine sichere Zukunft hilft. Vereinsgründer und Extremsportler Joachim Franz begann in Hannover mit seiner Charitytournee, um Spenden zu sammeln. In 32 Tagen will er 3500 Kilometer mit dem Tretroller fahren.