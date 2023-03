﻿Großbaustelle der Bahn: ICEs zwischen Hannover und Würzburg brauchen eine Stunde länger

Die Großbaustelle der Bahn auf der ICE-Strecke in Richtung Süden geht von Anfang April an in ihren vierten Abschnitt. Auch in Hannover müssen sich Fahrgäste bis Mitte Dezember auf Beeinträchtigungen im Fernverkehr einstellen.

Hannover. Die Sanierung der Schnellfahrstrecke Hannover–Würzburg der Deutschen Bahn als eines der bundesweit größten Bauprojekt im Schienenverkehr der vergangenen Jahre geht zwischen Kassel und Fulda in den vierten und letzten Abschnitt. Vom 1. April bis Mitte Dezember müssen die Fernzüge umgeleitet werden, was auch während der Ferien- und Urlaubszeiten längere Fahrtzeiten und Haltausfälle mit sich bringt.

Die ICEs aus und in Richtung München werden wechselweise über zwei Umleitungsstrecken umgeleitet und benötigen auf dem Fahrweg über Hannover jeweils eine Stunde länger. Bei jeder zweiten Verbindung können die Bahnhöfe Kassel-Wilhelmshöhe, Fulda und Würzburg nicht angefahren werden. Die touristischen IC-Züge Richtung Süddeutschland und Österreich werden mit Ausnahme derjenigen nach Berchtesgaden und Oberstorf aus dem Fahrplan genommen.

ICE Hannover-Würzburg: Fahrpläne sind bereits geändert

Beeinträchtigungen ebenfalls in Form von Verspätungen stehen auch auf der Strecke von Hamburg über Hannover und Frankfurt Richtung Stuttgart beziehungsweise Karlsruhe ins Haus. Hier verlängert sich die Fahrtzeit um 45 Minuten. Dafür können diese Züge zusätzlich in Fulda halten. Alle genannten Änderungen sind in die Fahrpläne der Bahn bereits eingeflossen.

Die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Hannover und Würzburg ging 1991 in Betrieb und war damit eine der ersten ihrer Art in Deutschland. Sie führt über 327 Kilometer durch die Bundesländer Niedersachsen, Hessen und Bayern. Auf ihr sind täglich 110 Fernverkehrszüge und in den Nachtstunden weitere 50 Güterzüge unterwegs.

Als erstes wurde 2019 der 89 Kilometer Abschnitt zwischen Hannover und Göttingen saniert. „Es ist die größte zusammenhängende Bahnbaustelle bundesweit und in dieser Form noch nie so gemacht worden“, sagte damals Timo Eschtruth von der Netztochter der Bahn. Es folgten im Jahresrhythmus die Trassen zwischen Göttingen und Kassel sowie zwischen Fulda und Würzburg. Derjenige zwischen Kassel und Fulda ist nun der letzte. Danach soll die Gesamtstrecke mindestens 30 Jahre halten, verspricht DB Netz.