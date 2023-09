﻿Ideen-Expo wächst weiter: Technikshow startet Werbetour durch Deutschland

Hannover. Der Termin für die Ideen-Expo 2024 steht fest: Von Samstag, 8., bis Sonntag, 16. Juni, werden auf dem Messegelände in Hannover wieder Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik erlebbar sein. Und: Die neunte Ideen-Expo wächst weiter. Eine ganze Halle kommt diesmal neu hinzu, damit erstreckt sich Europas größtes Jugendevent für Technik und Naturwissenschaften im kommenden Jahr auf rund 110.000 Quadratmetern.

„Die Ideen-Expo ist so groß wie nie zuvor, auch abends wird es wieder tolle Konzerte mit besonderen Künstlern geben“, versprach der Aufsichtsratsvorsitzende Volker Schmidt. In der Schillerschule gab er den Startschuss für die Roadshow. Denn bis zur Eröffnung der Expo in neun Monaten tourt der Ideen-Expo-Bus durch ganz Deutschland und macht in 70 Orten Station, um auf das Event hinzuweisen: „Vergangenes Jahr waren 425 000 Besucher aus ganz Deutschland da – das war Rekord. Wir hatten Gäste aus allen Bundesländern – damit ist die Ideen-Expo längst ein nationales Event!“, betonte Schmidt.

Roadshow macht neugierig auf Ideen-Expo

„Auf der Ideen-Expo können die jungen Menschen in den Mintbereich komprimiert reinschauen und die Bandbreite kennenlernen“, sagte Staatssekreätr Marco Hartrich vom niedersächsischen Kultusministerium, auch Ideen-Expo-Aufsichtsrat. Das sei angesichts des Fachkräftemangels in den Mintfächern wichtig, um vermeintliche Klischees zu brechen. „Auch Mädchen finden auf der Veranstaltung ein großes Angebot, das sich gezielt an sie richtet“, betont Hartrich.

Wollen Jugendliche mehr für Technikberufe begeistern (von links): Jakob Dohse, Meko-Geschäftsführer, Volker Schmidt, Aufsichtsratsvorsitzender der Ideen-Expo, Beate Günther, Schulleiterin Schillerschule, und Staatssekretär Marco Hartrich. © Quelle: Christian Behrens

„Es ist immer schwieriger, Fachleute zu finden, die Lust auf technische Berufe haben“, unterstrich Jakob Dohse, Geschäftsführer des Medizintechnlologie-Unternehmens Meko aus Sarstedt, die Bedeutung des neuntägigen Events. Er selbst habe Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften studiert. „Junge Leute brauchen nicht nur Theorie, sondern echte Erfahrungen, um ihren idealen Karriereweg zu entdecken“, sagte Dohse. „Praktische Einblicke sind entscheidend.“ Er brachte einen geschwungenen, filigranen Metallring mit, bei dem die Schüler erst mal raten konnten, um was es sich handle. Die Auflösung war für sie überraschend: Es war ein Herzklappenstützrahmen, der komprimiert eingeführt wird und sich erst im Herzen entfaltet.

Jugendliche experimentieren und erleben Technik

Auf dem Schulhof waren weitere Stationen aufgebaut, unter anderem ein Bandgenerator für Gleichstrom. „Es ist ein tolles Experiment“, erklärt Nicolai Rexroth vom Institut der deutschen Wirtschaft: „Hier kann man überspringenden Strom direkt erleben. Das Ergebnis ist spürbar, sehbar und hörbar!“ Spannend für die Schüler war auch die Oled-Technologie, die sie zum Teil schon selbst von Displays und aus der Fernsehtechnlologie kannten und hier damit experimentieren konnten: „So können die Schülerinnen und Schüler entdecken, dass Naturwissenschaften einfach Spaß machen!“, sagte Schulleiterin Beate Günther und richtete sich direkt an die Jugendlichen: „Deutschland war immer ein guter Standort, wo Ideen entwickelt und weitergegeben wurden. Diesen Staffelstab wollen wir an Euch weiterreichen!“

Hilfe beim Heben dank eines Exoskeletts: Schülerin Antonia Gaida probiert bei der Ideen-Expo-Roadshow aus, die Kiste zu heben, Volker Schmidt, Aufsichtsratsvorsitzender der IdeenExpo, Staatssekretär Marco Hartrich, Meko-Geschäftsführer Jakob Dohse und Schulleiterin Beate Günther (von links) schauen zu. © Quelle: Christian Behrens

Antonia Gaida, Schülerin aus dem 13. Jahrgang, probierte aus, mit Unterstützung von einem Exoskelett eine schwere Kiste zu heben. Exoskelette sind am Körper getragene Assistenzsysteme, die auf mechanische Weise Körperkräfte unterstützen können: „Ich spüre den Unterschied, beim Anheben hat mir das Exoskelett geholfen. Lange allerdings hätte ich die Kiste damit nicht tragen können“, fasste sie ihre Erfahrung zusammen.

Noch einmal macht die Roadshow in Hannover Station: Sie wirbt für die Ideen-Expo auf der „Nacht der langen Berufe“ vor dem Neuen Rathaus am 22. September.

