﻿Vier Schulen messen in Live-Quizshow ihr Wissen

Hannover. Vier Schulen aus vier Städten treten am 30. Juni ab 9 Uhr im Live-Quiz gegeneinander an. Die Ideen-Expo veranstaltet die neue Quizshow „Grips-Giganten“ zum ersten Mal. Rund 600 Schülerinnen und Schüler beantworten dabei unter Zeitdruck 36 Fragen aus Mathe, Naturwissenschaften, Technik, Klimaschutz und Wirtschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es geht in der Show mit DJs und witzigen Talks um Spaß und um Berufsorientierung“, sagt Volker Schmidt, Aufsichtsratschef der Ideen-Expo. Aus der Region Hannover ist die Integrierte Gesamtschule Langenhagen dabei, außerdem Schulen in Hamburg, Frankfurt/Oder und Friedrichshafen.

Vier Schulen im Duell

Die Quizshow läuft zeitgleich vor Ort in den vier Städten, das zentrale Event in Langenhagen wird auf der Website der Ideen-Expo live gestreamt. „Die Show dauert 75 Minuten. Und wir sind mit Kameras bei allen Veranstaltungen dabei, schalten die Standorte immer wieder zusammen“, sagt Schmidt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stellen die Quizshow vor: Die Schülerinnen Janessa Neumüller und Joana Heuer, Lehrer Bernd Rittmeier, Volker Schmidt, Lisa Malecha, Martin Brüning und Olaf Brandes von der Ideen-Expo. © Quelle: Katrin Kutter

In Langenhagen wollen rund 300 Schüler vom 8. bis 13. Jahrgang mitmachen, an den anderen Schulen weniger. Damit es fair zugeht, werden die richtigen Antworten prozentual zur Anzahl der Teilnehmer aus der jeweiligen Schule gewichtet. „Wir freuen uns riesig darauf“, sagt Bernd Rittmeier, Lehrer der IGS Langenhagen.

Die 36 Fragen im Quiz werden in drei Spielrunden präsentiert. Ein Beispiel: Wie lange braucht es, wenn die Erde sich um einen Längengrad weiterdreht? 4 Minuten, 40 Minuten oder 4 Stunden?

Für ihre Antwort haben die Jugendlichen maximal 15 Sekunden Zeit. Ob das ausreicht, testet das Vorbereitungsteam jetzt noch einmal in der Humboldtschule.

Technik ganz anschaulich: Auf der Ideen-Expo haben Azubis von Volkswagen einen ID.Buzz auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. © Quelle: Volkswagen

Die Teilnahme läuft über eine neue Quiz-App der Ideen-Expo. Aktuell entwickeln Studierende und Professoren der Hochschule Hannover dafür Fragen, die sich am Kerncurriculum der Schulen orientieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neu: Quizz-App der Ideen-Expo

Denn die App sollen Schüler vom 7. bis 13 Jahrgang ab August bundesweit nutzen können. „Im besten Fall erfahren sie dabei etwas über ihre eigenen, vielleicht unvermuteten Stärken“, sagt Ideen-Expo-Geschäftsführer Martin Brüning. Die Schüler melden sich über ihre Schule an und gewinnen für ihre Klasse.

Die 9. Ideen-Expo läuft vom 8. bis 16. Juni 2024 in Hannover. Jugendliche können dort an hunderten Mitmachstationen selbst aktiv werden und ihre Fähigkeiten in Technik, Mathe und Naturwissenschaften testen. Zur jüngsten Ideen-Expo im Juli 2022 kamen 425.000 Gäste, 54 Prozent reisten aus anderen Bundesländern an.

HAZ