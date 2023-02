Leser dämmt mit Holzkonstruktion und Styropor eine Bodenluke

HAZ und Enercity stellen Energiesparer vor: So hat Hans-Hermann Diers seinen Dachboden optimiert und kostengünstig gedämmt.

Hannover. Auf diese Konstruktion ist Hans-Hermann Diers stolz: 1990 hat der Rentner ein Haus mit Spitzboden in Koldingen übernommen. Den Dachboden hat er anschließend mit Glaswolle gedämmt. Dennoch ging immer wieder Wärme über den Zugang zum Dachboden verloren. Also grübelte Diers lange über die einfache Bodenluke aus einer Spanplatte und eine mögliche Dämmung nach. „Ich wollte als Kind schon Tischler werden. Und wenn man lange genug nachdenkt, fällt einem immer etwas ein“, sagt Diers. Mit seiner Idee nimmt er am Wettbewerb der HAZ und Enercity teil, die nach cleveren Energiespartipps suchen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 74-Jährige zerlegte also zunächst die Bodenluke, um sie anschließend zu verbreitern. Die Bodenluke wurde mit 20 Millimeter Styropor gedämmt. Auf die Luke kam nun eine zweite Bodenluke, die Diers aus alten Holzplatten selbst anfertigte – eine Art Haube. Auch diese wurde mit Styropor gedämmt. Wenn man nun auf den Dachboden steigt und die Bodenluke nach oben schiebt, setzt man zudem eine Art Seilzug in Bewegung, der das Gewicht der Luke hält.

So sieht der Spitzboden über der Luke aus: Diers nutzt eine Seilkonstruktion, um das Gewicht der Luke zu halten. © Quelle: Tim Schaarschmidt

An beiden Bodenluken sind Holzleisten angebracht, die eine sogenannte Labyrinthdichtung ergeben. „Dabei muss die Luft an fast allen Fugen zweimal um die Ecke strömen. Das entspricht einer verschleißfreien Dichtung mit mehr als 95 Prozent Wirkungsgrad“, erklärt Diers. Es käme bei der Konstruktion auf den Millimeter an. Aber der Aufwand lohne sich. „Die jährlich verbrauchte Heizölmenge sank um etwa 100 Liter“, hat Diers ausgerechnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist der Wettbewerb der Energiesparer Das Unternehmen Enercity und die HAZ-Redaktion haben bis Mitte Februar den cleversten Energiesparer in der Region Hannover gesucht. Fast 100 Bewerbungen sind dabei eingegangen. Leser und Leserinnen empfahlen Schnellkochtöpfe, intelligente Heizkörperthermostate und Thermovorhänge vor Wohnungstüren in Mehrfamilienhäusern. Manche Leser rieten dazu, den Duschkopf mit Essig von Kalk zu befreien. Andere berichteten vom Einsatz von Zellulosedämmung im Fachwerkhaus. Eine Jury entscheidet nun über die beiden Gewinner, die bis Mitte März informiert werden. Enercity möchte den Gewinnern den Weg bereiten, um künftig klimaneutral zu leben und unterstützt mit passenden technischen Produkten – jeweils im Wert von 50.000 Euro.

Der neue Bodenzugang hat auch einen weiteren Vorteil. „Wenn man länger im ungedämmten Spitzboden hantiert, kann man die Luke schließen. Die Kälte fällt währenddessen nicht mehr in den Flur – und man selbst auch nicht.“ Kosten sind beim Umbau kaum entstanden. Die verwendeten Holzplatten stammen aus alten Kleiderschränken.

Weitere Ideen von cleveren Energiesparern

HAZ-Leser Ralph Zimmermann spart mit Heizungsmanagement

HAZ-Leser Christian Wagener hat sein Haus vernetzt

HAZ-Leser Jan Heinrich nutzt Stroh und Cellulose

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

HAZ-Leser Reinhard Spörer setzt Plexiglas als Dämmung ein