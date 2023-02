﻿IGS Roderbruch präsentiert Game-Theater mit apokalyptischer Handlung

Friedensdemo, Konzert und Kunst: Das ist am Wochenende in Wunstorf los

Gedenken, Konzerte und Kunst: Zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine laden Kirchengemeinden in Wunstorf zu Friedensdemo und Andachten ein. Die KleiderArt in der Abtei verbindet Kunst und Mode. Das und mehr ist am Wochenende, 24. bis 26. Februar, in Wunstorf los.