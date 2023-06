﻿ „Echte Inklusion“: Schüler der IGS Linden proben Musical

Hannover“. Das Schönste am Theaterspielen und Singen ist“, sagt Horatio und blickt in die Runde, „dass wir alle so fest zusammengewachsen sind.“ Die Mitschüler nicken zustimmend. „Das stimmt, wir sind zwar ganz verschieden, aber wir sind jetzt eine Gemeinschaft“, bestätigen sie. 13 Schülerinnen und Schüler der IGS Linden nehmen an dem Musical-Projekt teil, das vom Musiktheater Konrad angeboten wird.

Einige der Kinder haben sich freiwillig gemeldet, weil sie gerne singen oder schauspielern und hier Erfahrung sammeln können. Andere wurden von Lehrern und Lehrerinnen gebeten mitzumachen. So kommen Kinder aus unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichem sozialem Hintergrund und unterschiedlicher Motivation, mit differierenden Lernständen und aus verschiedenen Klassenstufen zusammen. In diesem Jahr sind sie zu einer Gruppe geworden, in der sich alle gegenseitig vertrauen und achten. Das ist besonders wichtig, denn die Teenager zwischen 13 und 15 Jahren spielen nicht nur Theater, sondern singen auch – am Sonnabend 24. Juni, ist Premiere ihres Stücks „Kommissar Shakespeare“ im Kleckstheater.

Protest auf der Bühne: Olivia und Emmy geben sich in dem Stück systemkritisch. © Quelle: Katrin Kutter

„Am Anfang haben wir in Einzelproben die Lieder gesungen, aber als wir dann vor den anderen das erste Mal singen sollten, war das sehr aufregend“, erzählt Emmy. Achtung vor der Leistung der anderen zu haben, sie zu wertschätzen, sie nicht auszulachen, wenn doch ein falscher Ton erklingt, sondern sie im Gegenteil zu ermuntern, das lernen die Kinder auf der Bühne besonders. Was zählt, ist die gemeinsame Leistung.

Kinder erleben stabile Gemeinschaft

Die Kinder können sich angstfrei ausprobieren. Diese Erfahrung ist wichtig: „Die Kinder lernen Empathie, sich gegenseitig zu helfen, sich so anzunehmen wie sie sind und füreinander einzutreten“, sagt Christoph Nippert, der als Lehrer der IGS Linden das Projekt begleitet.

„Die Kinder wachsen über sich hinaus“: Lehrer Christoph Nippert freut sich, dass bei diesem Projekt alle Kinder füreinander eintreten. © Quelle: Katrin Kutter

„Seit einer Probenfreizeit in Hahnenklee sind wir richtig fest zusammengewachsen. Am ersten Tag waren noch Mädchen und Jungen auf Abstand, aber schon nach dem ersten Tag haben wir alles gemeinsam unternommen – megaschön!“, erzählt Ella. „Wir haben zusammen gelacht, geweint, gesungen und sogar einen Flashmob in der Goslarer Innenstadt veranstaltet!“

Die Wirkung des Projekts geht dabei weit über die Bühnenerfahrung der Kinder hinaus. Hinschauen statt wegschauen, füreinander eintreten und miteinander erleben – das ist sonst keine Selbstverständlichkeit unter Teenagern. „Ich bin mir sicher, sie erinnern sich ein Leben lang an diese Erfahrung. Das Projekt ist so gut durchdacht und professionell ausgeführt, dass die Kinder viel mehr lernen, als nur ein Musical aufzuführen“, sagt Nippelt. „Sie erleben, wie sie über sich hinauswachsen können. Sie akzeptieren Schwächen und nehmen sie auch bei anderen einfach an. Sie treten füreinander ein, statt sie zu mobben. Wir haben hier Kinder mit ADS, mit Lernschwächen – bei der Aufführung wird das niemand mehr bemerken: Das ist echte Inklusion!“, ist sich der Lehrer sicher.

Lernen von Profis: Musiker Konrad Haas übt mit den Kindern den Gesang. © Quelle: Katrin Kutter

Natürlich bedarf das manchmal intensiver Betreuung. Aber in diesem Projekt werden dafür einfach die Kapazitäten geschaffen – keiner soll ausgeschlossen werden: „Wir haben beispielsweise Kinder mit einer Leseschwäche dabei – sich allein den Text zu erarbeiten und auswendig zu lernen, dafür brauchten sie viel Unterstützung“, erzählt Nippert. Die Gundlach-Stiftung sponsort das Musicalprojekt seit zehn Jahren finanziell, aber deren Vorsitzende Ursula Hansen sei auch mit persönlichem Einsatz stark dabei. „Wir unterstützen gern Projekte, in denen wir auch mit Manpower dabei sein können“, sagt Hansen: „Uns ist der Inklusions- und Integrationsgedanke sehr wichtig. Und Musik ist ideal, weil sie international verstehbar ist. Über den Gesang und Musik kann das Selbstwertgefühl der Kinder dazu besonders gut gesteigert werden.“

Musik fördert das Selbstbewusstsein

Horatio und Tristan bestätigen das auf ihre Weise. „Klar haben andere Jungs schon mal gefragt: Was ist da los bei dir, dass du auf die Bühne gehst und singst ..? Aber das ist mir inzwischen egal“, sagt Horatio selbstbewusst. Tristan nickt: „Wenn ich Angst vor dem Auftritt habe, sage ich mir einfach: Ich muss es schaffen, ich bin jetzt mutig!“

„Ich muss das schaffen, ich bin jetzt mutig“: Tristan (Mitte) singt mit Leidenschaft, Horatio (rechts) und Till hören in dieser Szene zu. © Quelle: Katrin Kutter

„Inzwischen hat sich auch das Bild der Mitschüler gewandelt“, ergänzt Lehrer Nippert: „Im Klassenchat der habe ich inzwischen auch viel Bewunderung, ja fast Neid gelesen, dass sich diese Kinder hier so viel trauen. So werden sie auch als Vorbild zu Multiplikatoren.“

„Kommissar Shakespeare“ eignet sich für Menschen ab neun Jahren. Noch gibt es Karten (Erwachsene 11, Kinder, Schüler, Studenten 6 Euro) für die Premiere am Samstag, 24. Juni, Sonntag, 25. Juni, sowie Samstag, 1. Juli, jeweils 15 Uhr im Klecks-Theater, Kestnerstraße 18. Infos und Tickets unter (0511) 3500885.

www.musiktheaterkonrad.de

