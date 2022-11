﻿Was ist bei der IGS Linden möglich? Schulausschuss fordert Machbarkeitsstudie

Hannover. Der Schulausschuss hat am Mittwoch mehrheitlich eine externe Machbarkeitsstudie zur baulichen Zukunft der Integrierten Gesamtschule (IGS) Linden gefordert. Damit ist das breite Beteiligungsverfahren vom Tisch, das Rot-Grün ursprünglich beantragt hatte. Volt, Die Partei und die Linken konnten sich mit ihrem Änderungsantrag durchsetzen, der auch von den Lehrer-, Eltern- und Schülervertretern unterstützt wurde. „Wir brauchen eine faktenbasierte Planung, keine intuitive, die wir alle zwei bis drei Jahre überdenken“, sagte die schulpolitische Sprecherin Joana Zahl (Volt). Zu langen Verzögerungen werde diese Machbarkeitsstudie nicht führen, meinte sie. Dirk Machentanz (Linke) sagte, ein Baubeginn vor 2033 sei vermutlich ohnehin unrealistisch.

2019 hatte der Rat mit breiter Mehrheit einen Neubau der ältesten Gesamtschule Hannovers beschlossen und der Stadt einen Prüfauftrag gegeben. Monatelang hatten Elternvertreter im Schulausschuss immer wieder nachgefragt, was daraus geworden sei. Im September 2022 erklärte die Verwaltung dann dem Schulvorstand, dass aus ihrer Sicht ein Neubau der IGS Linden weder am bisherigen Standort noch auf Alternativflächen umzusetzen sei. Am Mittwoch erläuterte der Fachbereichsleiter Gebäudemanagement, Jörg Gronemann, im Schulausschuss, wieso man zu dieser Einschätzung gekommen sei. Seit 2018 seien zwölf Varianten geprüft worden. Viele Ersatzgrundstücke seien nicht infrage gekommen, weil sie schadstoffbelastet, zu klein oder inzwischen schon anderweitig verplant seien, sagte er.

Alle Jahrgänge an einem Standort? Das klappt ohne einen Neubau der IGS Linden nicht

Die Oberstufe der IGS Linden ist in einem denkmalgeschützten Altbau in der Beethovenstraße untergebracht. © Quelle: privat

Die Kommunalpolitiker im Schulausschuss reagierten größtenteils kritisch auf die Ausführungen: „Ich weiß jetzt vor allem, was nicht geht“, sagte SPD-Bildungsexpertin Claudia Bax, „aber noch nicht so sehr, was geht.“ Eva Vögtle (Grüne) monierte, dass die Stadt ihre Unterlagen viel zu spät – nämlich erst kurz vor der Sitzung – vorgelegt habe. „Die Lösung, die wir jetzt bekommen, ist die schlechteste aller Lösungen, sagte Joachim Albrecht (CDU), „weil die Dreiteilung der Schule erhalten bleibt.“ Die Sekundarstufe I für die Jahrgänge 5 bis 10 ist am Lindener Berg auf mehrere Gebäudeteile verteilt, die über eine Bücke verbunden sind, die Oberstufe mit rund 450 Schülern ist an einer Außenstelle in der Beethovenstraße untergebracht.

Bildungsdezernentin Rita Mari Rzyski sagte, im nächsten Jahr werde es zunächst darum gehen, den Gebäudebestand der IGS Linden eingehend zu prüfen und in einem Beteiligungsmanagement, „die vielen Wahrheiten und Weisheiten, die wir kennen, zu sortieren und zu einem gemeinsamen Weg zu kommen“. Andreas Bingemer (FDP) mahnte, das Beteiligungsverfahren nicht unnötig in die Länge zu ziehen, auch René Rosenzweig (Grüne) sagte, man müsse jetzt Gas geben. Doch ein solches Verfahren wird es nun geben, wenn sich der Schulausschuss mit seinem Mehrheitsbeschluss durchsetzt. Im Verwaltungsausschuss, in dem keine Eltern-, Lehrer- und Schülervertreter sitzen, könnte der Beschluss von Rot-Grün wieder kassiert werden.

Elternvertreter: „Ohrfeige an die Schulgemeinschaft“

Elternvertreter Ralf Popp bezeichnete die Sanierung im Bestand als „ Ohrfeige an die Schulgemeinschaft“, es sei eher Flickwerk als zukunftsweisend. Fraglich bleibe, ob mit einer Sanierung überhaupt eine allgemeine Barrierefreiheit zu erreichen sei, hieß es wiederholt. Die Verwaltung und die Politik müssten sich jetzt bemühen, das Vertrauen der Schulgemeinschaft, das in den vergangenen Jahren zerstört worden sei, wieder aufzubauen, forderte Popp.

Moniert wurde von mehreren Eltern, dass gar nicht klar sei, wie teuer denn eine Sanierung im Bestand sei. CDU-Mann Albrecht erinnerte daran, dass auch eine Sanierung deutlich teurer sein könne als geplant. Er verwies etwa auf die IGS Südstadt, die jetzt mindestens 11 Millionen Euro teurer werde. Der ehemalige SPD-Ratsherr und Bauexperte Ernst Barkhoff erinnerte noch einmal an seinen Vorschlag, den Schnellweg zu überbauen und dort Platz für die Schule zu schaffen. Eine jahrelange Sanierung sei Kindern und Lehrkräften nicht zuzumuten, kritisierte Lehrervertreterin Susan Bartels de Pareja. Viele Pädagogen gingen schon jetzt auf dem Zahnfleisch.