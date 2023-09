﻿„Ich sehe fröhliche Kinder und zufriedene Lehrer“: IGS Südstadt in Hannover feiert zehnjähriges Bestehen

Klagende Anwohner, eine unwillige Landesschulbehörde und eklatante Baukostensteigerungen für Erweiterung und Sanierung: Die IGS Südstadt in Hannover musste in den vergangenen Jahren einige Hürden überwinden. Jetzt hat die Schule ihr zehnjähriges Bestehen mit einem großen Fest gefeiert. Dabei gab es auch einen Ausblick auf das „Modellprojekt Zukunftsschule“.

Hannover. Mit einem Festakt und einem Schulfest hat die IGS Südstadt am Freitag ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert. In der Südstadt habe es schon immer eine große Vielfalt der unterschiedlichen Schulformen gegeben, sagte Bürgermeister Thomas Hermann (SPD in seinem Grußwort. Nur eine Gesamtschule habe bis vor zehn Jahren gefehlt. Deshalb habe er sich besonders für die IGS Südstadt eingesetzt, betonte er. Hermann und er seien „gewissermaßen die Großväter dieser Schule“, ergänzte der stellvertretende Bezirksbürgermeister Lothar Pollähne (SPD). Die Schulgemeinschaft funktioniere wunderbar, berichtete Pollähne. „Immer, wenn ich hierher komme, sehe ich fröhliche Kinder und zufriedene Lehrer.“