﻿Das Ihme-Zentrum in 10 Jahren: Das sind mögliche Szenarien für die Zukunft

Hannover. Was tun mit dem Betonklotz an der Ihme? Fragt man Betroffene – Bewohner des Ihme-Zemtrums und Menschen, die dort Gewerbe betreiben – dann herrscht allgemeine Resignation. Zu oft haben ihnen Spekulanten versprochen, dass die Sockelgeschosse saniert werden und Leben in die verwaisten Ladenzeilen einzieht, zu oft sind die Erwartungen unerfüllt geblieben.

Rückstände von 13 Millionen Euro

Einen traurigen Höhepunkt haben die Bewohner des Ihme-Zentrums jetzt mit Großeigentümer Lars Windhorst erlebt, der die ohnehin schwierige Immobilie auch noch mit Schulden von 290 Millionen Euro belastet hat. Er hat also Geld herausgezogen, anstatt zu investieren. Erschwerend kommt hinzu, dass Windhorsts Firma, der das Ihme-Zentrum noch immer zu einem großen Teil gehört, mit den Zahlungen des sogenannten Hausgelds erheblich im Rückstand ist. Damit sind laufende Kosten unter anderem für Strom, Müllabfuhr und allgemeine Instandhaltung gemeint. Sie summieren sich für die Eigentumsanteile Windhorsts auf 470.000 Euro im Monat. Die Zahlungen hat seine Firma schon lange eingestellt, dem Vernehmen nach belaufen sich die Rückstände auf 13 Millionen Euro.

Düstere Ecken: Ein Weg führt durch das Ihme-Zentrum. Er sollte längst ausgebaut sein, doch geschehen ist bisher nichts. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Drei Szenarien denkbar

Kürzlich haben die rund 500 Wohnungseigentümer die Reißleine gezogen und Insolvenzantrag gegen Windhorsts Firma gestellt. Sie befürchten, dass das ausstehende Hausgeld – die monatlichen 470.000 Euro – am Ende ihnen aufgebürdet wird. Das würde einen Großteil der Eigentümer in den Ruin treiben, allen voran die Gewerbetreibenden, denn sie stehen bei der Kostenumlage an vorderster Front. Windhorst wendet sich jetzt achselzuckend ab – und was jetzt?

Im Wesentlichen sind drei Szenarien denkbar: Windhorst behält das Ihme-Zentrum, investiert aber nicht, sodass der Gebäudekomplex weiter verfällt. Am Ende müssten Teile des Ihme-Zentrums wegen Baufälligkeit gesperrt werden. Oder Windhorst lässt es zur Zwangsversteigerung kommen, und dann wären zwei Wege möglich: Ein neuer Spekulant greift zu, macht Versprechungen, aber investiert ebenfalls nicht. Das Ihme-Zentrum würde weiterhin allmählich verrotten. Oder lokale Investoren kaufen das Ihme-Zentrum und bringen die Immobilie zusammen mit der Stadt auf Vordermann.

Da war noch Hoffnung: Lars Windhorst (re.) traf sich vor zwei Jahren mit Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) im Rathaus. © Quelle: Rainer Dröse





Die Szenarien im Detail

Szenario eins (eher unwahrscheinlich): Windhorst reagiert auf den Insolvenzantrag der Eigentümergemeinschaft. Aus irgendeiner Ecke seines verschachtelten Firmenimperiums zaubert er Geld hervor und begleicht seine Rechnungen. Damit wäre der Insolvenzantrag vom Tisch, an den Eigentumsverhältnissen änderte sich nichts. Wohnungs- und Gewerbeeigentümer blieben von einer Kostenumlage von Windhorsts Hausgeld-Anteil verschont. Der Status quo würde zementiert. Ein solches Szenario gilt als unwahrscheinlich. Denn welches Interesse könnte Windhorst haben, das Ihme-Zentrum weiterhin zu halten? Vielleicht um weitere Schulden aufzunehmen?





Szenario zwei (möglich): Windhorst ignoriert den Insolvenzantrag, das Verfahren wird eröffnet, ein Insolvenzverwalter bestellt. Am Ende könnte alles auf eine Zwangsversteigerung des Ihme-Zentrums hinauslaufen, um die Forderungen aus dem Insolvenzantrag zu begleichen. Vor dem Versteigerungstermin ist es nötig, ein Gutachten anzufertigen: Wie viel ist die Immobilie eigentlich noch wert? Das gesamte Verfahren kann sich lange hinziehen, möglicherweise Jahre.

Auf Wohnungs- und Gewerbeeigentümer kämen harte Zeiten zu. Sie müssten Windhorsts Hausgeld-Anteil von monatlich 470.000 Euro übernehmen. Gewerbeeigentümer wären rechtlich als Erste an der Reihe, darunter auch die Stadt Hannover, die eine Kita im Ihme-Zentrum betreibt. Danach wären Wohnungseigentümer dran. Die Kostenlawine dürfte nicht wenige in die Privatinsolvenz treiben.

Die Zwangsversteigerung wird am Ende wenig Erlös bringen. Experten schätzen, dass das Ihme-Zentrum für einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag über den Tisch geht – falls sich überhaupt ein Käufer findet. Denn Windhorst hat die Immobilie mit einer Grundschuld von 290 Millionen Euro belastet. Wer kauft schon eine hoch verschuldete Schrottimmobilie mit riesigen Gewerbeflächen, die kaum zu bespielen sind?

Verwaist: Die Ladenzeilen im Sockelgeschoss stehen seit vielen Jahren leer und verfallen. © Quelle: Tim Schaarschmidt





Szenario zwei, Weg eins (möglich): Ein neuer Finanzjongleur betritt die Bühne und kauft das Ihme-Zentrum bei der Zwangsversteigerung. Warum? Um irgendwie Geld aus der Immobilie zu ziehen, etwa durch weitere Beleihungen. Für alle Bewohner des Gebäudes hieße das: Es geht wieder von vorne los. Erneut würde sich an der Gebäudesubstanz wenig ändern, erneut müssten alle zittern, ob der neue Großeigentümer seine laufenden Rechnungen bezahlt. Der Betonklotz würde weiter verfallen.

Szenario zwei, Weg zwei (möglich): Ein Konsortium aus lokalen Investoren schließt sich zusammen, erwirbt das Ihme-Zentrum bei der Zwangsversteigerung und versucht, den Komplex auf Vordermann zu bringen. Das sogenannte „Weiße-Ritter-Szenario“, wie es im Rathaus genannt wird. Die Stadt will dabei „unterstützend“ wirken, aber nicht selbst Eigentum erwerben. Das hat Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) bereits deutlich gemacht. Wie kann die Stadt helfen? Die Stadt könnte den Investoren anbieten, erneut Büroflächen in großem Umfang zu mieten und ihnen über langfristige Mietverträge Sicherheit geben. Zudem könnte sie Fördermittel bei Land und Bund für die Sanierung der Immobilie einwerben.

Ausgezogen: Die Stadt Hannover hatte einst etliche Büros gemietet, doch inzwischen sind die Verträge gekündigt. © Quelle: Christian Behrens

Viele Probleme beim „Weiße-Ritter-Szenario“

Das „Weiße-Ritter-Szenario“ ist kein Selbstläufer. Um dem Ihme-Zentrum eine Zukunft zu bieten, müssten Teile der riesigen Gewerbeflächen verkleinert und umgestaltet werden, etwa zu Wohnräumen, Büros und kleinen Werkstätten. Vermutlich wäre es auch nötig, Teile des Ihme-Zentrums abzureißen. Solch gravierenden Veränderungen müssten die mehr als 500 Wohnungs- und Gewerbeeigentümer im Ihme-Zentrum zustimmen – und zwar jeder einzelne. Das wird nicht leicht, zumal sich mehrere Wohnungseigentümer im Ausland befinden und schwer zu erreichen sind. Auch könnten einige auf die Idee kommen, sich ihre Unterschrift versilbern zu lassen.

Dennoch bleibt das „Weiße-Ritter-Szenario“ ein gangbarer Weg – der einzige, der in eine positive Zukunft führt. Und so könnte in 15 bis 20 Jahren der Gebäudekomplex am Fluss anders aussehen – kleiner, aber weniger ruinös, mit mehr Wohnungen, mehr Büros, vereinzelten Geschäften, kleinen Werkstätten, Sportstätten und Supermärkten.

