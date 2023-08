﻿Ihme-Zentrum: Eigentümer stellen Insolvenzantrag gegen Windhorsts Firma

Hannover. Die Eigentümergemeinschaft im Ihme-Zentrum hat Insolvenzantrag gegen die Firma ihres Haupteigentümers Lars Windhorst gestellt. Es bestehe der Verdacht einer Zahlungsunfähigkeit. Teile der Gemeinschaft fürchten auch Insolvenzverschleppung sowie Kredit- und versuchten Subventionsbetrug.

Ein Sprecher Windhorsts wies die Vorwürfe gegenüber dieser Redaktion zurück. Allerdings kündigt er auch an, dass Windhorst nichts mehr investieren werde. Erstmals bestätigte er, das Projekt habe aus Windhorsts Sicht „leider nicht so funktioniert, wie es geplant war“. Schuld daran sei aber keine Fehlspekulation, sondern unter anderem „Indiskretionen, fehlendes Vertrauen sowie mangelhafte Kooperation und zu hohe Erwartungen der Beteiligten“.

Windhorst macht Schluss mit Ihme-Zentrum

Windhorst habe jetzt „nicht die Absicht, schlechtem Geld gutes hinterher zu werfen“, richtete der Sprecher aus. Er werde sich „auch nicht durch Insolvenzanträge oder öffentliche Berichte unter Druck setzen“ lassen. Da aus seiner Sicht „mehrere Gespräche an der schwierigen Situation nichts geändert haben“, werde es „aktuell keine weiteren Investitionen seitens der Tennor-Gruppe geben“. Damit ist klar, dass es beim Stillstand bleibt.

Der Finanzspekulant Windhorst hatte 2019 über sein Firmengeflecht die Gewerbeareale in dem Großkomplex übernommen und vollmundig angekündigt, die ruinösen Immobilienbereiche mit Millioneninvestitionen wieder flott zu machen. Passiert ist wenig, und zum Baustillstand gesellen sich jetzt auch noch hohe Rückstände etwa bei Hausgeldzahlungen.

Millionenrückstände und Baustillstand

Innerhalb der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) werden die aktuellen Rückstände auf rund 13 Millionen Euro geschätzt. In einer Rundmail an die Sprecher der privaten Wohnungseigentümer hat WEG-Verwalter Torsten Jaskulski jetzt mitgeteilt, dass man „zum Schutz der Gemeinschaft“ beim Amtsgericht Hannover Antrag auf ein Insolvenzverfahren gestellt habe.

Kündigte vollmundig Millioneninvestitionen ins Ihme-Zentrum an: Lars Windhorst, hier 2019 bei der Vorstellung seiner Pläne im Rathaus Hannover. © Quelle: Moritz Frankenberg (Archiv)

Seine Hausverwaltung hatte zuletzt die Mieteinnahmen von Windhorsts Tochterfirma gepfändet, die durch Vermietungen an die Landeshauptstadt und den Energieversorger Enercity eingegangen sind. Die Stadt hat Windhorst aber inzwischen die Büromietverträge gekündigt, und Enercity zieht aus. Damit hat Windhorsts Firma „Projekt Ihme-Zentrum GmbH“ (PIZ) quasi keine Einnahmen mehr. Dem Vernehmen nach müsste sie aber monatlich rund 470.000 Euro Hausgeld bezahlen.

Windhorsts Einnahmen gepfändet – bisher

Wenn die PIZ zahlungsunfähig ist, müssen die 515 Eigentümer der 630 Privatwohnungen einspringen. Die WEG erwartet dann Notverkäufe und Privatinsolvenzen. Deshalb will sie jetzt von einem Insolvenzrichter prüfen lassen, ob Windhorsts Anteile im Zuge eines Insolvenzverfahrens mit Zwangsversteigerung abgewickelt werden müssen.

Der Finanzjongleur Windhorst war in der Kohl-Ära als „Wirtschaftswunderkind Deutschlands“ bekannt geworden, hat sich aber mehrfach verspekuliert. Auch aktuell gibt es immer wieder Zweifel daran, ob die Transaktionen seiner Hauptfirma Tennor auf solider Basis abgewickelt werden. Erst vor wenigen Wochen hat ein Londoner Gericht entschieden, dass 150 Millionen Euro von Windhorsts Firmen als Sicherheit für Gläubiger eingefroren werden müssen.

Hohe Forderungen

In Hannover sollen zu den insgesamt 13 Millionen Euro Rückständen der PIZ bei der Eigentümergemeinschaft angeblich noch millionenschwere Forderungen von Dienstleistern und Steuerbehörden kommen, heißt es in der WEG. Hinzu kommen nicht durchgeführte Investitionen, zu denen Windhorsts Firma gerichtlich verpflichtet war. Wie genau die Finanzsituation ist, soll nun der Insolvenzverwalter klären.

In weiten Teilen der Sockelgeschosse ruinös: Das Ihme-Zentrum in Hannover-Linden. © Quelle: Conrad von Meding (Archiv)

290 Millionen Euro Grundschulden

Nach Informationen dieser Redaktion will ein Teil der Eigentümer auch prüfen lassen, ob Kreditbetrug vorliegt. Im Grundbuch des Ihme-Zentrums sind für Windhorsts Firma 290 Millionen Euro Grundschulden zugunsten von Firmen des Finanzspekulanten Ulrich Marseille eingetragen. Mit dem Geld soll Windhorst andere Forderungen aus internationalen Immobiliengeschäften bedient haben, die schwierig liefen.

Der Verdacht: Der Wert der extrem sanierungsbedürftigen Immobilienanteile von Lars Windhorst im Ihme-Zentrum dürfte deutlich geringer sein. Er verfügt über 65.000 Quadratmeter Handelsfläche, was mehr als doppelt so viel Platz ist wie in der Ernst-August-Galerie – niemand braucht so viele Geschäfte in Linden. Hinzu kommen 50.000 Quadratmeter Büros, die leer stehen und sanierungsbedürftig sind. Dazu 55.000 Quadratmeter Tiefgaragen, die erst zum Teil saniert sind, und 172 Kleinwohnungen.

Onay: Spekulation unterbinden

Die Stadtspitze will verhindern, dass bei einer Pleite der Windhorst-Firma der nächste Spekulant die Flächen kauft. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) lässt jetzt unter anderem prüfen, ob das Bauplanungsrecht vom Kerngebiet herabgestuft werden kann – das klingt dröge, würde aber den Spekulationswert schlagartig verringern.

