﻿Ihme-Zentrum: Zwangsversteigerung von Windhorst-Anteilen abgewendet

Hannover. Die Eigentümergemeinschaft im Ihme-Zentrum hat in einer langen Sitzung am Donnerstagabend beschlossen, dass die Immobilienteile des Mehrheitseigentümers Lars Windhorst nicht zwangsversteigert werden sollen – obwohl er mit Zahlungen erheblich im Rückstand ist.

Ihme-Zentrum: Keine neue Zwangsversteigerung der Gewerbeanteile

Solch ein Beschluss hätte innerhalb von 24 Stunden der zweite schwere Rückschlag für den 42-jährigen Finanzjongleur sein können. Am Vortag hatte die Stadtspitze entschieden, ihm den Geldhahn zuzudrehen und nicht mehr als Büromieterin ins Ihme-Zentrum zurückzukehren. Damit fehlen Windhorst künftig hohe Millioneneinnahmen. Immerhin ist für ihn aber eine mögliche Zwangsversteigerung zunächst vom Tisch, weil im Haus offenbar die Sorge überwiegt, ohne ihn noch schlechter dazustehen als mit ihm.

Windhorst hatte 2019 fast alle Gewerbeareale in der Großimmobilie an der Ihme gekauft und erhebliche Investitionen versprochen. Passiert ist wenig. Die Stadt hatte ihm mehrfach Fristen verlängert, die Nichteinhaltung jedoch mit Vertragsstrafen versehen. Selbst mit deren Zahlung ist Windhorsts lokale Firma Projekt Ihme-Zentrum (PIZ) im Rückstand. Die Fehlbeträge gegenüber den Eigentümern im Ihme-Zentrum sollen inzwischen sogar 10 Millionen Euro betragen, zudem stehen Hausgeldzahlungen aus, wie Hausverwalter Torsten Jaskulski dem Vernehmen nach in der Versammlung am Donnerstag gesagt hat.

Kontroverse Aussprachen

Teilnehmende der Sitzung, bei der die Öffentlichkeit nicht zugelassen ist, berichten von langen und kontroversen Aussprachen. Es habe Vorwürfe gegeben sowohl gegen Windhorsts Hauptfirma Tennor wegen der schleppenden Sanierung als auch gegen die Stadt, die nach Ansicht einiger Redner länger hätte verhandeln sollen.

„Love“ auf der Fassade – und Moos und Dreck. Das Ihme-Zentrum verkommt in den Sockelgeschossen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Windhorsts Vertreter in Hannover, der PIZ-Manager Stefan Kindler, soll beteuert haben: „Wir stehen weiterhin zu diesem Projekt.“ Als er aber bekräftigte, dass man bereit sei, wie von der Stadt verlangt einen Betrag von rund 150 Millionen Euro als Sanierungsgeld auf ein Treuhandkonto einzuzahlen, meldete sich ein Wohnungseigentümer und sagte: „Jetzt wird wieder versucht, den Schwarzen Peter an die Stadt zu schieben.“

Stadt hat die Reißleine gezogen

Wie berichtet hatte die Stadtspitze um Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Stadtbaurat Thomas Vielhaber (SPD) nach jahrelangem vertragsbrüchigem Verhalten Windhorsts solch eine Zusage verbindlich eingefordert. Sie wollte damit sicherstellen, dass es endlich Sanierungsfortschritte im maroden Gebäudeteil gibt. Windhorst soll die Millionenzusagen in Gesprächen zwar zunächst mündlich gegeben, dann aber in der Schriftfassung mit keinem Wort erwähnt haben. Darauf hat die Stadt am Mittwoch die Reißleine gezogen und ihre Verträge gekündigt.

Im Ihme-Zentrum geht jetzt die Sorge um, dass die Stadt sich aus jeglicher Unterstützung für die Wohnungseigentümer und für die Kleineigentümer von Gewerbeflächen zurückzieht. Insbesondere die Gewerbeeigentümer sollen befürchtet haben, dass an ihnen die Kosten einer Sanierung hängen bleiben können, wenn Windhorsts Firmen in einem mehrjährigen Zwangsversteigerungsverfahren ausfallen. Die Gewerbeeigentümer haften gesamtschuldnerisch, den letzten beißen die Hunde. Möglicherweise auch deshalb gab es in der Abstimmung über die Zwangsversteigerung eine knappe Mehrheit gegen das Druckmittel: Die Nein-Stimmen überwogen die Ja-Stimmen leicht, weil es einen sehr großen Anteil an Enthaltungen gab.

Zukunftswerkstatt lädt zur Diskussion ins Capitol ein

Hannovers ehemaliger Wirtschaftsdezernent Hans Mönninghoff (Grüne), der im Ruhestand eine Projektinitiative zur Aufwertung des Ihme-Zentrums begleitet, erinnerte Onay an seine Worte von Mittwoch, er wolle die Menschen im Ihme-Zentrum trotz Ausübung des Sondernutzungsrechts „mit Rat und Tat zur Seite stehen“. Insbesondere bei den Taten sei man gespannt, was vom OB zu erwarten sei, sagte Mönninghoff.

Für den 16. Mai lädt der Verein Zukunftswerkstatt Ihme-Zentrum zu einer Veranstaltung ins Capitol ein, in der man mit dem OB und Vertretern der Ratsfraktionen diskutieren will, wie sie sich die Zukunft der Großimmobilie vorstellen. Der Verein setzt darauf, dass nach einem möglichen Ausscheiden Windhorsts entweder lokale Investoren die Sanierung übernehmen oder die Stadt die Immobilie zum städtebaulichen Sanierungsfall erklärt, sodass mehr öffentliches Geld und vor allem mehr rechtlicher Spielraum für die Instandsetzung möglich wären.