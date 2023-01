﻿Ihme-Zentrum: Letzte Frist für Sanierung ausgelaufen – zieht sich die Stadt Hannover komplett zurück?

Sanierung läuft schleppend: Das Ihme-Zentrum in Hannover-Linden.

Hannover. Zieht sich die Stadt Hannover aus dem Ihme-Zentrum komplett zurück? Diese Frage steht jetzt im Raum, nachdem die letzte Sanierungsfrist, die die Stadt dem Eigentümer, der Projektentwicklungsgesellschaft Ihme-Zentrum (PIZ), gesetzt hat, vor ein paar Tagen ausgelaufen ist. Eine Antwort will die Stadt bisher nicht geben, denn noch gebe es Abstimmungsbedarf, heißt es aus dem Rathaus. In der Ratspolitik geht man aber davon aus, dass der Stadt nichts anderes übrig bleibt, als die Reißleine zu ziehen.

Bereits mehrere Fristen gerissen

Die Stadt hatte bereits mehrere Fristen mit der PIZ, hinter der Großinvestor Lars Windhorst steckt, vereinbart. Sie markierten Zeiträume, in denen bestimmte Baufortschritte erzielt werden sollten. Immer wieder hat die PIZ Fristen nicht eingehalten und musste millionenschwere Vertragsstrafen zahlen. Kommt die Stadt nun wieder zu dem Schluss, dass kein nennenswerter Baufortschritt erzielt wurde, kann sie ein Sonderkündigungsrecht geltend machen.

Stadt kann Mietvertrag kündigen

Die Sonderkündigung bezieht sich auf einen im Juli 2023 beginnenden Mietvertrag für Büros im Ihmeplatz 5. Dieser Vertrag hätte ein Volumen von 2,7 Millionen Euro jährlich, die die Stadt an die PIZ zahlen würde. Voraussetzung ist jedoch eine Sanierung der Gebäudeteile. Zudem hat die Stadt noch 150 Büroplätze auf einer Fläche von rund 6300 Quadratmetern in der Ihmepassage 3-7 angemietet. Der Mietvertrag läuft aber Ende 2023 aus, dann ziehen die Stadtmitarbeiter in andere Gebäude um.

In der Ratspolitik glaubt man, dass die Stadtverwaltung dem Ihme-Zentrum den Rücken kehrt. Denn noch immer sei der Baufortschritt minimal, meinen Ratspolitiker. Was ein Rückzug des Hauptmieters für den gesamten Gebäudekomplex sowie für Windhorst als Großeigentümer bedeutet, ist schwer abzusehen. Manche Stadtpolitiker gehen davon aus, dass Windhorst die Immobilie entweder verkauft oder in die Insolvenz gehen lässt.