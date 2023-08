﻿Hannovers OB Onay über Ihme-Zentrum: Stadt will Problem-Immobilie nicht übernehmen

Hannover. Zahlungsrückstände in Millionenhöhe, ein Großeigentümer ohne Interesse, Hausbewohner voller Sorgen – wie soll es weitergehen mit dem Ihme-Zentrum? Nicht wenige Wohnungseigentümer und Gewerbetreibende schauen jetzt auf die Stadt Hannover und wünschen sich, dass die öffentliche Hand einspringt und Steuergeld in den Betonklotz aus den Siebzigerjahren pumpt. Dem erteilt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) allerdings eine Absage.

Onay: „Noch energischer gegensteuern“

„Die Stadt ist nicht Eigentümerin der Immobilie und wird das auch nicht werden, das beschränkt ihre Einflussmöglichkeiten“, sagt Onay. Man werde aber nicht zuschauen, wie das Ihme-Zentrum in großen Teilen zu einer Bauruine verkommt. „Wir werden nun noch energischer gegensteuern“, kündigt Onay an.

Ziel sei es, sagt der Oberbürgermeister, den Weg für „verlässliche Investoren“ zu ebnen. Im Schulterschluss mit der Stadt könne auf diese Weise eine nachhaltige Entwicklung des Ihme-Zentrums vorangetrieben werden. Das Ihme-Zentrum dürfe kein Spekulationsobjekt sein, betont Onay. „Wer aus dem Objekt nur Geld herausziehen will, statt seriös zu investieren, wird auf unseren Widerstand stoßen“, sagt er.

Vergangen: Vor drei Jahren übernahm Investor Lars Windhorst (re.) das Ihme-Zentrum, und Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hoffte, dass es mit dem schwierigen Gebäudekomplex bergauf geht. © Quelle: Rainer Droese

Vertrauen in Windhorst verloren

Das bedeutet, dass die Stadtspitze das Vertrauen in Finanzjongleur Lars Windhorst, dem über eine Firma ein Großteil der Immobilie gehört, endgültig verloren hat und verhindern will, dass der Komplex in die Hände des nächsten Spekulanten gerät. Windhorst hatte angekündigt, dass er nicht mehr ins Ihme-Zentrum investieren wolle. Die Wohnungseigentümergemeinschaft hatte zuletzt Insolvenzantrag gegen Windhorsts Firma gestellt. Sie ist mit Zahlungen für Verbrauch und Instandsetzung („Hausgeld“) erheblich im Rückstand.

Aber wie will die Stadt nun alles zum Guten führen, wenn ihre Einflussmöglichkeiten, wie Onay selbst sagt, gering sind?

Verwaist: Seit vielen Jahren stehen die riesigen Gewerbeflächen im Sockelgeschoss des Ihme-Zentrums leer. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Stadt will Baurecht ändern

Die Stadt habe „gestalterische Möglichkeiten“ und könne Bedingungen vorgeben, meint der Oberbürgermeister. Damit spielt er auf baurechtliche Grundlagen an. Die Idee dahinter: Das Ihme-Zentrum baurechtlich so auszuweisen, dass es für Spekulanten nicht mehr attraktiv ist. Wie das genau gelingen kann, bleibt bisher unklar. Änderungen von Bebauungsplänen sind jedoch langwierig, sie können sich bis zu zwei Jahre hinziehen. „Und am Ende löst das kein Problem“, heißt es aus der Ratspolitik. Schnelle Lösungen werde es fürs Ihme-Zentrum ohnehin nicht geben, meint FDP-Fraktionschef und Baufachmann Wilfried Engelke.

Unzufrieden: Sori Lee, Inhaber der gleichnamigen Kampfsportschule, wirft der Stadt vor, zu hoch gepokert zu haben. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Nachsehen haben Wohnungs- und Gewerbeeigentümer im Ihme-Zentrum. Sie werfen der Stadt vor, auf eine wesentliche Einflussmöglichkeit verzichtet zu haben – nämlich als Großmieter aufzutreten. Die Stadt hatte bis vor Kurzem etliche Büros gemietet. Doch nachdem Windhorst die vertraglich vereinbarten Sanierungsziele in den Sockelgeschossen verfehlte, zog die Stadt die Reißleine und kündigte die Mietverträge. Derzeit betreibt die Stadt nur noch eine Kita im Ihme-Zentrum.

„Stadt trägt Mitschuld an Misere“

„Die Stadt Hannover trägt eine Mitschuld an der Misere“, findet Sori Lee, Inhaber eines Kampfsport-Gyms im Ihme-Zentrum. Die Stadt habe mit Windhorst zu hoch um das Erfüllen der Sanierungsauflagen gepokert. „Und der Einsatz waren wir Eigentümer“, sagt Lee. Dass die Stadt am Ende auf stur schaltete und alle Mietverträge kündigte, hält er für einen Fehler.

Tatsächlich sind Gewerbeeigentümer wie Lee einem besonders hohen Risiko ausgesetzt. Wenn sich Windhorst weigert, die brüchigen Gemeinschaftsflächen in den Sockelgeschossen instand zu setzen, müssten kleine Unternehmer wie Lee die Millioneninvestition stemmen – und gingen in den Ruin.

