﻿Rundgang durch eine Ruine: So schlimm steht es um das Ihme-Zentrum

Hannover. Tauben flattern umher, der Boden starrt vor Dreck. Kaum eine freie Fläche an den Betonwänden, die nicht mit Graffiti besprüht wäre. Wind pfeift durch die Ruine, kein Mensch ist zu sehen. Wo einst Geschäfte lockten, Großmärkte wie Saturn und Huma neue Shopping-Erlebnisse versprachen, gibt es nur noch Verfall. Im Ihme-Zentrum herrscht Stillstand, im Grunde seit vielen Jahren. Daran hat auch Großeigentümer Lars Windhorst nichts geändert, obwohl er vollmundig versprach, das Ihme-Zentrum „schön zu machen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Windhorst: „Sieht aus wie nach dem Zweiten Weltkrieg“

Im März 2019 trat Windhorst in seinem modischen Anzug vor den Rat und erklärte, wie er das Ihme-Zentrum retten wolle. Geld schien genug da zu sein, jedenfalls betonte Windhorst damals, dass er keine Kredite brauche, sondern alles aus eigenen Mitteln bezahle. Auch Zeit schien keine Rolle zu spielen. Bis Ende 2021 wollte Windhorst Mietverträge mit neuen Gewerbetreibenden vorlegen. Und im selben Zeitraum wollte er das gesamte Sockelgeschoss renovieren, schließlich sehe es dort aus „wie nach dem Zweiten Weltkrieg“, sagte Windhorst.

Allgegenwärtig: Tauben nisten in vielen Ecken des Gebäudekomplexes. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gezahlt hat Windhorst tatsächlich viel Geld im Laufe der Jahre – vor allem für millionenschwere Strafen, weil er die mit der Stadt vereinbarten Sanierungsfristen nicht eingehalten hat. Inzwischen hat die Stadtverwaltung ihre Büros geräumt und die Verträge mit Windhorst gekündigt. Stets beteuerte der Großeigentümer, dass bereits Millionen Euro in die Betonsanierung geflossen seien. Doch davon ist kaum etwas zu sehen. Der gesamte Sockelbereich des Ihme-Zentrums wirkt wie eine verlassene Baustelle, auf der kaum gearbeitet, aber viel dem Verfall überlassen wurde. Ein Rundgang durch eine Ruine:

Durchgang ist ein Angst-Raum

Nirgendwo wird der desaströse Stillstand so augenfällig wie im Durchgang zwischen Ida-Ahrenhold-Brücke auf der Ihmeseite und der Blumenauer Straße auf der gegenüberliegenden Seite. Die Stadt hatte mit Bürgern Pläne entwickelt: Der verwinkelte, düstere Durchgang sollte begradigt und beleuchtet werden. Auch eine Ladenzeile war angedacht. Radfahrer und Fußgänger sollten schnell und sicher durch den Gebäudekomplex gelangen. Dafür stellte der Bund sogar 2 Millionen Euro bereit, auch die Stadt sicherte eine Million Euro zu. Windhorst hätte eigentlich nur beginnen müssen – aber passiert ist nichts.

Angst-Raum: Der Durchgang durchs Ihme-Zentrum sollte längst renoviert sein. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Wer den Weg durchs Ihme-Zentrum wählt, muss sich noch immer durch einen dunklen Gang tasten. Beißender Urin-Geruch liegt in der Luft, die Wände sind mit Graffiti beschmiert. Wer sich Angst-Räume ausmalen will, findet hier Anschauungsmaterial.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verlassene Baustellen, angenagte Betonpfeiler

Auf der anderen Seite des Betonblocks wird es nicht besser. Bauzäune stehen sinnlos herum, durch offene Stellen in der Fassade an der Blumenauer Straße blickt man ins Innere des Gebäudes. Auch hier flattern die allgegenwärtigen Tauben umher. Über eine provisorische Stahltreppe gelangt man auf eine höhere Ebene und ins Innere des Komplexes – dorthin, wo sich einst die Ladenzeile erstreckte. Ein paar verschlossene Zementsäcke liegen herum. Die Bauzäune teilen Räume ein, ein System ist nicht erkennbar. Auch hier riecht es in vielen Ecken nach Urin, manche Betonpfeiler wirken wie angenagt.

Bröckelnde Fassaden: Die unteren Etagen wirken wie Ruinen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Eine Treppe höher auf einer weiteren Ebene erstreckt sich eine weitläufige Terrasse. Gut gepflegte Beete mit viel Grün säumen den Weg zurück Richtung Ihme. Zu den Seiten erheben sich Wohntürme, die Fassaden gleißen in der Sonne. Tatsächlich ist der Unterschied frappierend: Während die Sockelgeschosse allmählich zerbröseln, wirken die Wohntürme frisch herausgeputzt. „Wir kümmern uns um unser Eigentum“, betonen die Bewohner stets. Dem Wahlspruch fühlt sich Windhorst offensichtlich nicht verpflichtet.