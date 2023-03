Keine weitere Geduld mit dem Investor, der nicht investiert: Die Stadtspitze hat am Mittwoch von ihrem Sonderkündigungsrecht für Büromietverträge im Ihme-Zentrum Gebrauch gemacht. Damit hat Großeigentümer Lars Windhorst keine Mieteinnahmen mehr. Donnerstagabend spricht die Eigentümergemeinschaft über eine Zwangsversteigerung.

Hannover. Die letzten 150 Büromieter der Stadtverwaltung ziehen gerade aus dem Ihme-Zentrum aus, und in Kürze leert auch Energieversorger Enercity seinen Büroturm. Jetzt hat die Stadt entschieden: Sie wird auch nicht mehr in die Riesenimmobilie zurückziehen und macht stattdessen von ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch. Denn das Vertrauen in den Großeigentümer Lars Windhorst scheint endgültig aufgebraucht. Dem fehlen nun Millionen an Mieteinnahmen.