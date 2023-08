﻿Ihme-Zentrum: Stadt Hannover will mit neuer Strategie säumigen Investor Windhorst endlich loswerden

Hannover. Zum Sanierungsstillstand am Ihme-Zentrum gesellen sich immer mehr Nachrichten über finanzielle Probleme beim Großeigentümer Lars Windhorst. Die Stadtspitze stellt sich auf eine mögliche Zwangsversteigerung ein – und will mit Nadelstichen versuchen, die Immobilie möglichst unattraktiv für die nächsten Finanzhasardeure zu machen.

Ende Juli berichtete die englischsprachige Ausgabe der Financial Times, dass das Londoner Obergericht (High Court) einen sogenannten Einfrierungsbeschluss in Höhe von 150 Millionen Euro gegen Windhorsts Finanzimperium verhängt habe. Übersetzt bedeutet die Sperranordnung: Gläubiger haben Sorge, dass Windhorst bei einer Verurteilung in laufenden Rechtsstreitigkeiten seine Beträge nicht bezahlen kann. Das Gericht hat daher Vermögenswerte mit einer Art einstweiliger Verfügung eingefroren.

„Wirtschaftswunderkind“ verspach viel zum Ihme-Zentrum

In Hannover ist das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit des Spekulanten schon länger erschüttert. Windhorst, der einst als „Wirtschaftswunderkind“ der Kohl-Ära galt, war 2019 angetreten mit dem vollmundigen Versprechen, die maroden Gewerbeareale des Ihme-Zentrums wieder flottzumachen. Er wollte schneller sein als mit der Stadt vereinbart und mehr investieren und am Ende blühende Landschaften hinterlassen.

Umstrittener Investor: Lars Windhorst steht in einem Büroraum. © Quelle: Christophe Gateau/dpa

Stattdessen wurde der Niedergang noch schlimmer. Überall sind Sanierungen angefangen, aber kaum etwas ist beendet. Alle Fristen hat er gerissen und dafür Bußgeld in Millionenhöhe in Kauf genommen. Auch intern zahlt er nicht. Die Hausverwaltung pfändet dem Vernehmen nach alles, was Windhorsts Tochterfirma an Einnahmen erhält. Das sind vor allem die Mietzahlungen von Enercity – aber der Energiedienstleister zieht im Oktober aus. Damit versiegt der Großteil des pfändbaren Betrags.

Wohnungseigentümer sollen zahlen

Ab Oktober wird es deshalb teuer für die Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer. Sie müssen dann das Hausgeld für Windhorsts Firma mitfinanzieren, monatlich mehr als 450.000 Euro. Pro Wohnung werden dann, selbst wenn die Kosten stark reduziert werden, wohl mehr als 500 Euro Zusatzbetrag fällig. In der Eigentümergemeinschaft gibt es daher immer mehr Zustimmung dafür, in der nächsten Versammlung im September zu beschließen, Windhorsts Anteile zur Zwangsversteigerung freizugeben.

Voller Probleme: Das Ihme-Zentrum im Stadtteil Linden. © Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Dem Vernehmen nach versucht Windhorst bereits, Käufer für seine ruinösen Etagen zu bekommen, allerdings zu absurden Preisvorstellungen. Im Rathaus stellt man sich daher gedanklich bereits darauf ein, dass es bald neue Ansprechpartner gibt – und will verhindern, dass der nächste Spekulant einsteigt.

Nadelstiche und Titelvollstreckung

Eine Arbeitsgruppe im Rathaus konzipiert verschiedene Strategien, die von Nadelstichen im Baurecht bis zu städtebaulichen Verhinderungsstrategien reichen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sagt auf Anfrage nur: „Wir arbeiten mit all unseren Möglichkeiten daran, Spekulationsgewinne zu verhindern. Wer aus dem Objekt nur Geld herausziehen will, statt seriös zu investieren, wird auf unseren Widerstand stoßen.“

Onay hatte als erster OB seit dem Bau des Betonkolosses die Strategie der Stadt geändert. Alle Vorgänger hatten gehofft, dass sie auf fragwürdige Spekulanten Einfluss nehmen könnten, wenn die Stadt Großmieterin bleibt und die Drohkulisse aufrecht erhält, auszuziehen, wenn nicht investiert wird. Onay hat alle Mietverträge gekündigt und die Beschäftigten in besseren Büros untergebracht. Jetzt will er die Daumenschrauben offenbar weiter anziehen.

Hier kann die Stadt aktiv werden

Diese Möglichkeiten hat die Stadt zum Handeln:

Bauordnung: Wie man hört, sind engmaschige Kontrollen der Großbaustelle geplant, bei denen etwa die Qualität der Absperrungen und die Sicherheit im Gebäude und ringsherum ständig überprüft werden.

Vollstreckung: Aus den 3,6 Millionen Euro Bußgeld für versäumte Fristen sollen noch Teilbeträge offen sein. Außerdem soll es Außenstände geben bei kommunalen Tochtergesellschaften wie Aha. Auch bei der Grundsteuer könnte es Rückstände geben. Für all diese Hinweise gibt es aus Datenschutzgründen keine Bestätigung.

Stadtplanung: Als Instrument gegen eine Weitergabe an den nächsten Hasardeur prüft die Stadt offenbar, ob sie das Ihme-Zentrum vom sogenannten „Kerngebiet“ zum „Besonderen Wohngebiet“ herabstuft. Das würde die Gewerbeteile der Immobilie in den Augen finanzierender Banken mit einem Schlag weniger wert machen – und ein Einsteigen für Spekulanten damit weniger attraktiv. Derzeit wären 60.000 Quadratmeter Verkaufsfläche im Haus genehmigungsfähig, also doppelt so viel wie in der Ernst-August-Galerie. Dass das gebraucht wird, glaubt sowieso niemand.

Onay: Weg für verlässliche Investoren ebnen

Prozesse wie die Herabstufung des Baurechts dauern Jahre und könnten auch beklagt werden. Allein die Ankündigung könnte aber den Einstieg erschweren für Kaufinteressenten, die nur von der erhofften Wertsteigerung profitieren wollen, statt zu investieren.

In seiner Stellungnahme betont Oberbürgermeister Onay allerdings: „Die Stadt ist nicht Eigentümerin der Immobilie und wird das auch nicht werden.“ Sie wolle aber „den Weg für verlässliche Investoren ebnen“.

Tennor: Kein Kommentar

Ein Sprecher von Windhorsts Firma Tennor wollte Fragen zum Finanzgebaren nicht kommentieren, weder den Vorgang in London noch die Hausgeldrückstände noch Informationen über den geplanten Beschluss zur Zwangsversteigerung. „Von uns gibt es keine Stellungnahme dazu“, richtete er nur aus.

