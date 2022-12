﻿Ihme-Zentrum: Windhorsts Firma fehlen Millionen – Geldgeber für Sanierung springen ab

Erneut kommt der angebliche Großinvestor im Ihme-Zentrum, eine Tochterfirma des Finanzspekulanten Lars Windhorst, seinen Verpflichtungen zur Sanierung nicht nach. Man arbeite an einem neuen Finanzierungskonzept, hieß es in einer internen Versammlung. Kritiker fordern von der Stadt nun, die Sache in die Hand zu nehmen.

Hannover. In geradezu homöopathisch dosiertem Tempo geht die Sanierung der Sockelgeschosse im Ihme-Zentrum voran. Jetzt wird klar, woran es liegt: Der zuständigen Tochterfirma des Großeigentümers Lars Windhorst sind Geldgeber abhandengekommen. Sie steht bei der Hausgemeinschaft mit einem Millionenbetrag im Minus. Man habe „die Zahlungen an die Hausgemeinschaft zunächst ausgesetzt“, bestätigte ein Sprecher Windhorsts das Problem im Grundsatz – um sogleich zu erklären, dass man nun aber bestimmt bald wieder zahlen wolle.

Ihme-Zentrum: Eigentümer dürfen Forderungen gegen Windhorsts Firma vollstrecken

Die Hausgemeinschaft hat sich derweil das Recht gesichert, Mieteinnahmen zu pfänden – und hat mindestens für Teilbeträge per Gerichtsbeschluss die Option auf Vollstreckung offener Forderungen vorliegen. Noch aber gilt offenbar ein Stillhalteabkommen: Windhorsts Manager beteuern, an einer neuen Finanzierung zu arbeiten. Man stehe „kurz vor einem erfolgreichen Abschluss“, sagte der Sprecher von Windhorsts Tennor-Gruppe.

Wie hoch die Außenstände von Windhorsts Tochterfirma Projekt Ihme-Zentrum (PIZ) genau sind, darüber gibt es unterschiedliche Angaben. Hausverwalter Torsten Jaskulski trug in einer internen Hausversammlung am Montagabend Zahlen vor, aus denen Mitglieder der sogenannten Zukunftswerkstatt, die Eigentümerin von Räumen im Gebäude ist, einen Gesamt-Fehlbetrag von rund 12 Millionen Euro errechneten. Weder Jaskulski noch Tennor-Sprecher Andreas Fritzenkötter wollten irgendwelche Summen bestätigen. Andere Teilnehmende der Veranstaltung deuteten an, dass nicht die gesamte Höhe der vermuteten Außenstände aktuell vollstreckbar sei – definitiv aber handele es sich um einen deutlichen Millionenbetrag.

2019 hatte Windhorst die Flächen gekauft

Windhorst, der als Finanz- und Immobilienspekulant international aktiv ist und zuletzt unter anderem als glückloser Investor beim Fußballverein Hertha BSC Schlagzeilen machte, hatte 2019 den Großteil der ruinösen Gewerbeflächen im Ihme-Zentrum gekauft. Im Rathaus versprach er vollmundig, das Gebäude schnell wieder flottzumachen, um damit Geld zu verdienen. Passiert ist seitdem wenig.

Ein Bild des Verfalls: Das Ihme-Zentrum in Hannover-Linden. © Quelle: Conrad von Meding

Mehrere mit der Stadt vereinbarte Fristen wurden versäumt, deshalb sind Millionenstrafen fällig. Tennor-Sprecher Fritzenkötter macht jetzt „die schwierige gesamtwirtschaftliche Lage“ dafür verantwortlich und auch die Stadtpolitik, die „in der öffentlichen Diskussion mit wiederholten Kündigungsandrohungen“ Irritationen bei Geldgebern ausgelöst habe. Man habe sich nun aber entschieden, das Großprojekt doch noch fertigzustellen. Dem Vernehmen nach wollen außer Edeka auch Aldi und Woolworth Mietverträge unterschreiben.

„Noch nie so weit wie heute“

Verwalter Jaskulski betont, man sei auf dem Weg zur Sanierung der Sockelgeschosse "noch nie so weit wie heute" gewesen. Alle Baugenehmigungen lägen vor. Die Hausgemeinschaft hatte im September beschlossen, der PIZ die Auftragsvergabe zur Fassadensanierung wegzunehmen und die Aufträge zwecks Beschleunigung selbst zu vergeben.

In der Versammlung am Montagabend soll Verwalter Jaskulski gesagt haben, ihm lägen Angebote von Firmen vor und er könne sofort Aufträge in Millionenhöhe vergeben – zunächst aber müssten die Gewerbeeigentümer dafür Geld einzahlen. Dabei soll er auch von der Möglichkeit von Zwangsmaßnahmen wie Mietpfändungen gesprochen haben. Gegenüber dieser Zeitung bestätigte er das zwar am Folgetag – Zwangsmaßnahmen hätten sich aber nicht speziell auf einen Eigentümer bezogen, sondern seien ein allgemeiner Hinweis gewesen. Windhorst allerdings ist der mit Abstand wichtigste Eigentümer von Gewerbeflächen im Haus. Allein an Betriebskosten muss er dem Vernehmen nach monatlich rund 400.000 Euro zahlen.

Die Mitglieder der Zukunftswerkstatt, zu der Planer bis hin zu Architektenkammerpräsident Robert Marlow gehören, fordern in einer Stellungnahme die Stadt auf, eine „weitere Handlungsoption“ aufzubauen. Alle Investoren seien bisher gescheitert. Die Stadt müsse einen sogenannten „städtebaulichen Missstand“ ausrufen. Der erlaube der Stadt rechtlich ein Durchgreifen und zudem das Einwerben von Fördergeld.