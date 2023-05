﻿So schön wohnt es sich im Ihme-Zentrum

Hannover. Wenn Hans-Georg Burke aus seinem Panaromafenster schaut, blickt er auf die Skyline Hannovers. Die Kuppel des Anzeiger Hochhauses glänzt in der Sonne, Marktkirche und Fernsehturm recken sich empor. Aber das ist nicht alles. Kraxelt der 76-Jährige eine Wendeltreppe hinauf zur zweiten Etage seiner Wohnung, gelangt er auf eine riesige Dachterrasse. „Ist doch super hier“, sagt er. Burke wohnt im Ihme-Zentrum, einer der schlimmsten Bauruinen Hannovers.

Ihme-Zentrum in Hannover: Einzug aus voller Überzeugung

Seit Jahren herrscht Stillstand in dem maroden Gebäudekomplex aus den Siebzigerjahren, und die Zukunftsaussichten sind düster. Großeigentümer Lars Windhorst hat seine Versprechen nicht erfüllt, der Sanierungsfortschritt ist minimal – vorsichtig ausgedrückt. Die Stadt Hannover hat ihre Mietverträge gekündigt und alle Büros geräumt, der Energieversorger Enercity wird im Spätsommer das Ihme-Zentrum verlassen. Das gesamte Sockelgeschoss verfällt zunehmend. Burke steht auf seiner Dachterrasse und lässt seinen Blick über die Stadt zu seinen Füßen wandern. Er möchte hier nicht weg.

Immobilie mit Aussicht: Das Ihme-Zentrum. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Burke zuckt die Achseln. Er hat seine Wohnung im Ihme-Zentrum vor sieben Jahren erworben. Schon damals stand es nicht gut um die Immobilie. „Ich bin mit voller Überzeugung hier hergezogen“, sagt er. Anfangs sei er zwar skeptisch gewesen, aber dann habe er die Wohnung besichtigt, aus dem Fenster geschaut und gewusst: „Hier bleibe ich.“

In seiner Wohnung steht der 76-Jährige im Wortsinne über den Problemen, die der Betonklotz hat. Während das Sockelgeschoss des Ihme-Zentrums langsam, aber sicher verrottet, sind die Wohntürme deutlich besser in Schuss, weil die Eigentümer sich regelmäßig um Renovierungen und Sanierungen kümmern. Hier, im sechsten Stock, kann Burke leicht über die Großbaustelle unten hinwegblicken, wenn er Aussicht und Fernsicht genießt.

„Wenn ich drin bin, sehe ich das Gebäude nicht“

Dabei sieht Burke durchaus auch Probleme. „Manches nervt schon“, sagt er. Etwa die Tauben, die ständig auf seinen Balkon flattern, ihren Kot hinterlassen und versuchen, Nester zu bauen. Oder die Jugendlichen, die sich Einlass ins Treppenhaus verschaffen, dort kiffen und Alkohol trinken. An die Dealer vor der Haustür habe er sich längst gewöhnt. „Wir grüßen uns freundlich“, sagt Burke. Das alles seien am Ende Probleme, die man lösen könne. Mehr Sorgen bereitet ihm, dass sich die Stadt aus der Immobilie zurückzieht. „Die Verwaltung muss ihrer Verantwortung gerecht werden“, findet Burke.

Wohnungen jeden Zuschnitts: Mehr als 800 Wohnungen gibt es im Ihme-Zentrum. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Das sieht auch sein Nachbar Dirk Potesta so. Er wohnt zur Miete und ist erst vor einem Jahr eingezogen. „Beton finde ich schön“, sagt der 57-Jährige. Auch seine Wohnung im vierten Stock verfügt über zwei Balkone und zwei Etagen. Potesta schaut über die Dächer Lindens, wenn er aus dem Fenster blickt. „Ich bin ein Fan der Siebzigerjahre“, sagt der Mann mit dem Piraten-Kopftuch. Die ungeheuerlichen Ausmaße des Gebäudes faszinierten ihn. „Hier findet man Wohnungen in Größen und Zuschnitten, die es nirgendwo sonst gibt“, sagt Potesta. Und dann zitiert er einen Satz, den man von Bewohnern häufig hört: „Wenn ich drin bin, sehe ich das Gebäude nicht.“

„Beton ist schön“: Dirk Potesta wohnt gerne im Ihme-Zentrum. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Auch Potesta hat erlebt, wie Jugendliche in seinem Treppenhaus Partys feiern. „Kürzlich wurde hier ein Drogendepot entdeckt“, sagt er. Aber ein mulmiges Gefühl beschleiche ihn nicht, wenn er abends nach Hause komme. „Da gibt es ganz andere Ecken in Hannover, die mir Angst machen, etwa am Hauptbahnhof“, sagt der Versicherungskaufmann.

Kampfsport im Ihme-Zentrum: Erinnerung an goldene Jahre

Auf der anderen Seite des Ihme-Zentrums, Richtung Fluss, scheucht Sori Lee eine Kämpferin durch den Ring. Er hebt die Pratzen, schnelle Schläge sausen nieder. Lee ist Trainer und Inhaber der Kampfsportschule Lee Gym. Er hat die Einrichtung von seinem Vater übernommen, der bereits in den Achtzigerjahren Kampfkunst im Ihme-Zentrum anbot. „Das war eine goldene Zeit“, erinnert sich Lee. Damals habe es eine Einkaufsmeile mit Geschäften und einer Eisdiele gegeben. Jetzt gebe es nur noch Verfall. „Dennoch bin ich gerne hier im Ihme-Zentrum“, sagt Lee. Er hole die Kids von der Straße und sorge für Belebung auf dieser Seite des Gebäudes.

Traditioneller Standort: Sori Lee (re.) hat die Kampfsportschule im Ihme-Zentrum von seinem Vater übernommen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Enercity-Mitarbeiterin sieht Auszug mit Wehmut

Lee plagen Existenzängste. Wenn Windhorst für ausstehende Sanierungen nicht mehr aufkomme, blieben die Rechnungen am Ende bei anderen Gewerbeeigentümern hängen – etwa bei ihm, befürchtet er. „Dann können wir sofort Insolvenz anmelden.“ Von der Stadt Hannover erwartet der Kampfsportler, dass sie das Feld nicht einfach räumt und aufgibt, sondern zum Ihme-Zentrum steht.

Abschied im Sommer: Enercity Mitarbeiterin Antonia Faura Garea verlässt nach mehr als 20 Jahren ihr Büro im Ihme-Zentrum. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Schräg gegenüber, wieder auf der Lindener Seite des Ihme-Zentrums, sieht Antonia Faura Garea wehmütig ihrem Umzug entgegen. Die 54-Jährige arbeitet im Enercity-Turm und muss nach der Sommerpause ihr Büro räumen. Der kommunale Energieversorger verlässt das Ihme-Zentrum und bezieht einen Neubau an der Glocksee. „Ich mag das Ihme-Zentrum“, sagt sie. Faura arbeitet seit 23 Jahren im Enercity-Turm. Anfangs war sie wenig begeistert, doch jetzt hat sie sich an den morbiden Charme gewöhnt.

Idyll: Am Fluss zeigt sich der Gebäudekomplex von seiner schönen Seite. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Nächtliche Partys auf Kita-Gelände

Das geht Beate Meric ähnlich. Sie leitet die städtische Kinderkrippe im Ihme-Zentrum. „Kolleginnen und Eltern sind erst skeptisch, aber dann sage ich: Wenn ihr erst mal hier seid, geht die Sonne auf.“ Tatsächlich verfügt die Kita über moderne Räume und ein Außengelände mit viel Grün. Dennoch weiß auch Meric von Problemen zu berichten. „Die vielen Tauben verunreinigen das Außengelände. Wir müssen oft reinigen“, sagt sie. Und manchmal feiern Jugendliche nachts Partys auf dem Kita-Gelände und hinterlassen Müll. Trotzdem wolle sie den Standort nicht missen. „Wir sehen das Ihme-Zentrum mit anderen Augen“, sagt sie.