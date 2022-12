﻿Ihme-Zentrum in Hannover: Windhorst muss jetzt Farbe bekennen

Hannover. Man kann es sich kaum noch vorstellen, doch es mag sogar sein, dass Lars Windhorst es 2019 ernst meinte mit seinem Vorhaben, das Ihme-Zentrum wieder zu neuer Blüte zu führen – so wie es alle großspurigen Spekulanten anfangs stets wollten. Aber sobald ihre Manager in die Tiefe des Projekts eintauchen, wird ihnen die Dimension der Probleme bewusst und auch die Menge an Geld, die nötig ist. Jetzt kommen für Windhorst noch die heraufziehende Rezession und die Kostensteigerungen am Bau hinzu. Es wird nicht leichter am Ihme-Ufer.

Dass jetzt sogar die Stadt eine Mitschuld haben soll an Windhorsts Problemen mit seinen Geldgebern, ist absurd. Sie hat viel Langmut besessen – zeitweilig vielleicht sogar zu viel. Niemand hat den Finanzjongleur gezwungen, in die Großruine einzusteigen und die Sanierung zu versprechen. Jetzt muss er endlich Farbe bekennen. Sogenannte Investoren, die nicht investieren, braucht niemand. Weder im Ihme-Zentrum noch anderswo.