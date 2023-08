﻿Streit ums Ihme-Zentrum: Wie geht es nach dem Insolvenzantrag gegen Windhorst-Firma jetzt weiter?

Hannover. Insolvenzantrag gegen eine Miteigentümerin des Ihme-Zentrums, eine Firma von Investor Lars Windhorst. Was bedeutet das, was passiert da nun? Antworten von Volker Römermann (55), Rechtsanwalt, erfahrener Insolvenzverwalter und Vorstandsvorsitzender des Instituts für Insolvenzrecht in Hannover.

Wie kann sich jemand gegen einen Fremdantrag auf Insolvenz wehren?

Jeder kann über jedes Unternehmen einen Insolvenzantrag stellen. Wenn das Gericht dann einen Sachverständigen einsetzt, dient das gerade dazu, festzustellen, ob an der behaupteten Insolvenz etwas dran ist.

In der Praxis werden Insolvenzanträge manchmal nur zu dem Zweck gestellt, Druck auszuüben. Wenn die Insolvenz nur deswegen behauptet wird, weil Ansprüche gegen das Unternehmen umstritten sind, wird das Insolvenzgericht in der Regel den Antrag zurückweisen und erklären, dass für die Feststellung, ob Ansprüche bestehen oder nicht, das Landgericht zuständig ist.

Das Gesetz hilft Gläubigern insoweit, als es die Vermutung aufstellt, wenn Zahlungen eingestellt sind, liegt Zahlungsunfähigkeit vor.

Die Miteigentümer im Fall des Ihme-Zentrums behaupten ja, dass die Windhorst-Firma schon länger das Hausgeld nicht gezahlt hat und haben deswegen Insolvenzantrag gestellt. Wann gilt man denn für ein Gericht als nicht zahlungsfähig?

Ein Schuldner ist zahlungsunfähig, wenn er nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Man vergleicht dazu die fälligen Schulden mit dem Geld, das in der Kasse klingelt oder auf dem Konto verfügbar ist. Zahlungsunfähigkeit ist in der Regel anzunehmen, wenn der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat. In der Praxis werden etwa 95 Prozent der Insolvenzanträge wegen Zahlungsunfähigkeit gestellt.

Was tut ein Gericht nach Antragstellung?

In aller Regel setzt das Gericht sehr schnell, oft noch am gleichen Tag, einen Sachverständigen ein, der prüfen soll, ob es sich wirklich um einen Fall der Insolvenz handelt. Das ist typischerweise ein Rechtsanwalt, der sofort zum Unternehmen fährt und später für das Gericht ein Gutachten schreibt. Handelt es sich um einen laufenden Geschäftsbetrieb mit Angestellten, setzt das Gericht statt eines bloßen Sachverständigen häufig gleich einen vorläufigen Insolvenzverwalter ein. Dessen Aufgabe besteht darin, das Vermögen zu sichern und Geldabflüsse zu verhindern.

Welchen Vorteil hätte es im Fall des Ihme-Zentrums für die anderen Eigentümer, wenn sie mit ihrem Antrag auf Insolvenz gegen einen der ihren Erfolg hätten?

Wenn unter Aufsicht des Gerichts ein Insolvenzexperte in das Unternehmen geht, wird er feststellen, ob dort rechtlich korrekt gehandelt wird, und eingreifen und das Gericht bitten, Maßnahmen zu verhängen, wenn er Unregelmäßigkeiten aufdeckt. Es tritt also eine gewisse Sicherung ein.

Was ist womöglich nachteilig?

Ein Insolvenzverwalter ist nicht eine Art Vollstrecker nur für die Antragsteller. Wenn er etwa feststellt, dass in der Krise des Unternehmens noch Zahlungen an Gläubiger geleistet worden sind, holt er das Geld zur Insolvenzmasse zurück. Unter Umständen schneidet sich also ein Antragsteller ins eigene Fleisch, wenn der Insolvenzverwalter von ihm Geld zurückfordert und dann am Ende an alle Gläubiger verteilt.

Wie sind denn die weiteren möglichen Wege – Pfändung, Zwangsversteigerung …?

Der Insolvenzverwalter muss das Vermögen sichern und erfassen. Erst wenn das geschehen ist, weiß man, was zu verwerten ist. Der Insolvenzverwalter hat nur Zugriff auf das Vermögen des Unternehmens und nicht von Dritten, hier also der Miteigentümer von Wohnungen. Die Immobilie müsste – wie jeder andere Vermögenswert auch – verkauft oder versteigert werden. Am Ende der Verwertungsphase hat der Insolvenzverwalter nur noch Geld auf einem Sonderkonto, das dann nach der vom Gesetz genau vorgegebenen Methode verteilt wird.

