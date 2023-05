﻿Modernisierte Ihmeschule in Linden: Neue Mensa kommt bei Schülern gut an

Hannover-Linden. Fast schon unscheinbar steht sie mitten in Linden an der Badenstedter Straße: die Ihmeschule. Für 10,3 Millionen Euro wurde das Gebäude ab Oktober 2020 an die Bedarfe für das Abitur nach neun Jahren angepasst. Die Außenstelle der Helene-Lange-Schule bietet damit seit Januar auf rund 4000 Quadratmetern Fläche Platz für bis zu 360 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge fünf bis sieben. Jetzt stellte die Stadt das sanierte Gebäude vor.

Sanierte Toiletten und neue Mensa kommen gut an

Laut Matthias Zeidler, dem kommissarischen Leiter der Helene-Lange-Schule, gibt es zwei Highlights bei den Schülerinnen und Schülern: die neue Mensa und die sanierten Toiletten. Die Mensa ist in der ehemaligen Hausmeisterwohnung entstanden und bietet Platz für 60 Kinder. Für Zeidler eine gute Investition in die Sicherheit der jungen Gymnasiasten, denn zuvor mussten sie zum Essen ins 300 Meter entfernte Hauptgebäude wechseln und waren somit dem Verkehr ausgesetzt. Das Mittagessen wird in der Mensa nach dem Cook-and-chill-Prinzip zubereitet. Bei diesem Verfahren werden die Speisen vorgekocht, schnell auf unter vier Grad Celsius runtergekühlt und mit einem Konvektomaten für die Ausgabe wieder aufgewärmt.

Modern, hell und sauber: Die sanierten Toiletten kommen bei den Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern gut an. © Quelle: Robin Pardey

„Wir werden häufig von Eltern gefragt, ob wir sanierte Toiletten haben“, berichtet Zeidler beim Rundgang durch die Räumlichkeiten. Marode Schultoiletten, vor deren Besuch es Kindern und Jugendlichen graut, gehören hier zum Glück der Vergangenheit ein. Der Sanitärbereich wirkt hell, liebevoll gestaltet und vor allem sauber. „Die Schülerinnen und Schüler können sich mit den Räumen identifizieren, da sie und das Kollegium bei den Planungen mit einbezogen wurden und so viele Erfahrungen und Wünsche berücksichtigt werden konnten. Das schafft Wertschätzung und beugt Vandalismus vor“, erzählt der kommissarische Schulleiter.

Neue Räume für Naturwissenschaften, Kunst und Inklusion

Darüber hinaus wurden auch neue Fachräume geschaffen, damit alles in einem Haus angeboten werden kann und ein Wechsel ins Hauptgebäude überflüssig wird. Der ehemalige Werkraum wird nun für den Kunstunterricht genutzt. Neue, höhenverstellbare Sitzhocker und Werkbänke als Tische erhalten aber den alten Flair des Raums. Die Fachräume für die Naturwissenschaften lassen sich komplett verdunkeln und erfüllen laut Helmut Matterne vom städtischen Gebäudemanagement Uni-Standards. Werden Experimente durchgeführt, können rollbare Tische und Stühle direkt vor die Gas- und Stromanschlüsse geschoben werden.

Inklusion: In der GE-Küche können nicht nur Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung etwas lernen. © Quelle: Robin Pardey

Mit der GE-Küche wurde zudem ein Koch- und Essbereich für Kinder und Lehrkräfte geschaffen. „GE steht für geistige Entwicklung. Im Sinne der Inklusion ist diese spezielle Küche wichtig, um Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung angemessen unterrichten zu können“, so Rita Maria Rzyski, Dezernentin für Bildung, Jugend und Familie. Wer sich einen Eindruck über die neuen Räume inklusive Außenbereich verschaffen will, findet auf Youtube ein dreiminütiges Video, welches vier Zwölftklässler der Schule erstellt haben.

Mehr Sicherheit und Komfort – weniger Kosten

„Durch die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen ist die Ihmeschule nun ein in weiten Teilen fast neuwertiges Gebäude entsprechend den aktuellen Anforderungen an moderne Schulen in historischem Gewand“, sagte Stadtbaurat Thomas Vielhaber. Viele Veränderungen sind jedoch gar nicht mehr sichtbar. So beispielsweise die zwölf Kilometer Datenkabel, die im Gebäude neu verlegt wurden. Durch den Austausch der 80 einfach verglasten Fenster sollen Angaben der Stadt zufolge künftig 12.000 Euro Heizkosten pro Jahr gespart werden.

Eindrücke: Im Eingangsbereich der Schule hängen Bilder der Bauarbeiten, und es läuft ein Video, das die Zwölftklässler Till Maue, Emil Köhler und Lucas Cordes (von links) mit Mitschüler Jonas Leistritz erstellt haben. © Quelle: Robin Pardey

Hinzu kommen diverse Brandschutzvorkehrungen und energiesparende LED-Technik, welche die Räume gut und lernfördernd ausleuchten. „Durch die neuen Akustikdecken ist es in den Klassenräumen deutlich leiser geworden, und man versteht die Schülerinnen und Schüler besser“, fügt Zeidler hinzu. Offensichtlicher sind da der neue Aufzug und ein zusätzlicher Eingang vom Hof, welche Teil einer barrierefreien Erschließung des Gebäudes sind.