﻿Ihme-Zentrum, Fössebad, IGS Linden: Bürger stellen Fragen zu Problemzonen ihres Stadtbezirks

Hannover. Für einen grünen Oberbürgermeister müsste der Auftritt bei einer Einwohnerversammlung im studentisch-alternativen Stadtbezirk Linden-Limmer eigentlich ein Heimspiel sein. Tatsächlich wird Rathauschef Belit Onay im Freizeitheim Linden mit einem warmen Applaus empfangen. Aber einen rebellischen Unterton kann sich der Bezirksbürgermeister und Parteifreund Rainer-Jörg Grube bei der Begrüßung nicht verkneifen. Das neue Sparprogramm der Stadt mit seinen Kürzungen bei den Zuschüssen für Vereine und Initiativen könne viele Menschen im Stadtbezirk betreffen, sagt er, und manche fragten sich, ob es noch immer eine gute Idee sei, dass Linden zu Hannover gehöre. Gelächter im Saal. Grube spielt darauf an, dass die eigenständige Stadt Linden erst vor rund 100 Jahren eingemeindet wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fachleute aus Verwaltung beantworten Fragen

Etliche Stadtteilbewohner sind der Einladung zur Zusammenkunft am Montagabend gefolgt. Der Saal ist voll besetzt. Onay soll sich den Fragen der Einwohner zu brennenden Themen im Stadtbezirk stellen, so ist es gedacht, aber er hat sich auch prominente Unterstützung aus seiner Verwaltung geholt. Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski soll Fragen zu Schulen und Kitas beantworten, Personaldezernent Prof. Lars Baumann zu Bürgerservice-Themen sprechen, und mehrere Fachbereichsleiter sollen Rede und Antwort stehen zu Fragen rund um Ihme-Zentrum, Fössebad und Wasserstadt Limmer. Nach ein paar einleitenden Worten des OB stehen die Verwaltungsspitzen in verschiedenen Räumen für Gespräche zur Verfügung.

Rebellisch: Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube spart nicht mit Kritik an der Stadtverwaltung. © Quelle: Nancy Heusel

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Onay nennt „Herausforderungen“ für den Stadtbezirk

Onay nimmt den Ball Grubes auf und spielt ihn zurück. „Ich bin froh, dass ihr ein Teil Hannovers seid und bleibt“, sagt er lächelnd. Die meisten Einwohner fühlten sich in Linden-Limmer sehr wohl, fügt Onay hinzu, das habe eine Umfrage der Stadt gezeigt. Aber es gebe auch „Herausforderungen“. Onay nennt diverse Krisen, die nicht nur den Stadtbezirk betreffen, etwa den Krieg in der Ukraine, der zur Folge hat, dass Hannover Tausende Flüchtlinge unterbringen muss. Und den Spardruck der Stadtverwaltung angesichts eines tief ins Minus gerutschten Haushalts nennt er. Dann kommt er auch auf die Problemzonen im Stadtbezirk zu sprechen. Eingehender werden solche Themen aber später in den Gesprächen zwischen Einwohnern und Fachleuten behandelt. Hier ein Überblick:

Problem 1: Das Ihme-Zentrum

Kaum Baufortschritt: Im Sockelgeschoss des Ihme-Zentrum klaffen noch immer Lücken. © Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Die Stadt Hannover hat Großeigentürmer Lars Windhorst eine letzte Frist bis Mitte Januar gewährt, um die vereinbarten Baumaßnahmen im Sockelgeschoss voranzutreiben. Viel Hoffnung hat die Verwaltung aber nicht, dass es in der Bauruine vorangeht. Daher trifft sie Vorkehrungen für einen vollständigen Rückzug aus der Immobilie. Bisher hatte sie Büroräume angemietet und einen millionenschweren Mietvertrag in Aussicht gestellt. "Warum hat die Stadt eigentlich nicht mehr Einfluss auf das Ihme-Zentrum?", will eine Einwohnerin wissen. Tiefbauamtschef Andreas Bode wiegt den Kopf. "Die Immobilie gehört der Stadt nicht", sagt er und bringt ein Beispiel: "Die Stadt kann ja auch nicht sagen: Ihr Haus gefällt uns nicht, da wollen wir mal etwas ändern." Der älteren Dame leuchtet das ein. "Damals waren die Einkaufsmöglichkeiten so schön im Ihme-Zentrum", bedauert sie.

Problem 2: IGS Linden – Sanierung oder Neubau?

Unmut: Schülerinnen und Schüler der IGS Linden demonstrieren gegen den Verfall ihres Schulgebäudes. © Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die marode IGS Linden muss dringend erneuert werden, so viel ist klar. Nach monatelanger Prüfung hatte die Stadt kürzlich verkündet, dass ein Neubau auf den zur Verfügung stehenden Flächen im Stadtbezirk nicht umzusetzen sei. Der Unmut bei Lehrern, Eltern, Schülern und Politikern war groß. "Wie soll es denn jetzt weitergehen?", wollen mehrere Einwohner bei der Einwohnerversammlung wissen. Bildungsdezernentin Rzyski erklärt: " Wir müssen uns jetzt überlegen: Was zeichnet eine moderne IGS aus und wo stehen wir derzeit?" Letztlich müsse man das bestehende Gebäude sanieren, aber auch "Teilneubauten" wären denkbar.

Problem 3: Das Fössebad

Geschlossen: Die Stadt hat das Fössebad im April geschlossen, weil die Dachkonstruktion brüchig ist. © Quelle: Moritz Frankenberg

Seit April ist das beliebte Fössebad in Limmer geschlossen, weil Teile der Dachkonstruktion herunterzufallen drohen. "Wann kann ich wieder in dem Bad schwimmen?", will eine Bürgerin wissen. Die Stadt lasse die Decke jetzt reparieren, entgegnet Bäderamtsleiter Ralf Sonnenberg, sodass zu Beginn des Frühjahrs 2023 das Fössebad wieder öffnen könne. "Aber das Bad ist in keinem guten Zustand", merkt ein anderer Zuhörer an. Deswegen werde es auch komplett neu gebaut, sagt Sonnenberg. Anfang 2025 vergebe die Stadt den Bauauftrag, 2027 solle das Fössebad – mit neuer Schwimmhalle und Freibadanlage – eröffnet werden.

Problem 4: Die Wasserstadt in Limmer

Baufortschritt: Die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt der Wasserstadt Limmer können beginnen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf dem ehemaligen Conti-Grundstück werden die Weichen für den zweiten Bauabschnitt gestellt. Rund 1800 Wohnungen sollen entstehen. Einwohner, aber auch Bezirksratspolitiker wünschen sich mehr Informationen zu den Plänen. Wo ist Platz für kulturelle Einrichtungen, wo sollen Gastronomie und Kitas untergebracht werden? Fachbereichsleiter Thorsten Warnecke kündigt an, im Frühjahr eine Bürgerversammlung einberufen zu wollen. "Wir machen alles transparent", sagt er.

Problem 5: Der Bürgerservice

Bürgerservice: Hannovers Verwaltung soll digitaler werden, aber derzeit wird noch viel Papier hin- und hergetragen. "Warum kann man keine Ehrenamtskarte online beantragen?", will ein Einwohner wissen. Bisher müsse man einen Antrag herunterladen, ausdrucken, ausfüllen und abschicken, wundert er sich. Personaldezernent Baumann will sich darum kümmern. "Wir setzen alles daran, dass Anträge nicht nur online ausgefüllt und per Mausklick abgeschickt werden können, sondern auch verwaltungsintern digital verarbeitet werden", sagt er. Es nütze ja nichts, wenn ein Stadtmitarbeiter das online empfangene Formular ausdrucken und auf Papier weiter bearbeiten müsse.