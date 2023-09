﻿Ikea, H&M, Primark: Verdi ruft erneut zum Streik in Hannover auf – sieben Tage lang

Hannover. Die Gewerkschaft Verdi ruft erneut zum Streik im Einzelhandel auf. Diesmal soll der Arbeitskampf sieben Tage dauern – beginnend am Donnerstag, 14. September, ab 6 Uhr. Konkret betroffen sind in der Region Hannover die Ikea-Häuser in Großburgwedel und am Expo-Park, die drei H&M-Filialen in der Innenstadt (Kröpcke, Georgstraße und Ernst-August-Galerie) sowie die Primark-Filiale in der Osterstraße.

Zeitweise beteiligen sich auch einzelne Standorte von Edeka sowie der Parfümerie-Kette Douglas, teilte Verdi mit. Ziel sei, den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen; sie treffen sich am 22. September mit den Gewerkschaften zur fünften Verhandlungsrunde.

„Das ist entwürdigend“

Gewerkschaftssekretär Mizgin Ciftci kritisiert das Lohnniveau im Einzelhandel: „Jede dritte Verkäuferin muss heute zusätzlich zu ihrem Gehalt Aufstocker-Leistungen beziehen. Das ist entwürdigend.“ Mittlerweile warteten die Beschäftigten seit mehr als vier Monaten auf Entlastung, so Ciftci. Im Branchenvergleich werde derzeit nur in der Gastronomie und im Reinigungsgewerbe schlechter bezahlt.

Im Einzelhandel wird derzeit bundesweit um Abschlüsse gerungen. Der Handelsverband Deutschland hatte daher Ende August der Verdi-Bundeszentrale eine fehlende Einigungsbereitschaft vorgeworfen.

