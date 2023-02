﻿Prozessauftakt zu tödlichem Überholmanöver bei Barsinghausen: War es Autorennen oder Augenblicksversagen?

Hannover. Vorsätzliches Autorennen oder Augenblicksversagen? Am Freitag hat am Landgericht Hannover das Verfahren gegen zwei Angeklagte begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft einer Autofahrerin und einem Autofahrer – beide 40 Jahre alt – vor, am 25. Februar vergangenen Jahres bei Barsinghausen ein illegales Autorennen veranstaltet zu haben. Die Angeklagte Ewa P. soll bei einem Überholmanöver auf die Gegenfahrbahn gefahren es sein. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit mehreren Fahrzeugen. Zwei Kinder starben, mehrere Menschen wurden teils schwer verletzt.

Zum Auftakt des Verfahrens vor dem Schwurgericht äußerten sich die Angeklagte Ewa P. und der Mitangeklagte Marco S.. Beide entschuldigten sich bei den Angehörigen und der Familie der verstorbenen Kinder. „Ich kann nur schwer damit leben“, sagte P. unter Tränen in ihrer Einlassung.

So schildern die Angeklagten den Überholvorgang

Den Vorwurf, auf der Kirchdorfer Rehr ein illegales Autorennen veranstaltet zu haben, bestreiten allerdings die beiden Angeklagten. Die 40-jährige P. sagte, dass sie in ihrem Audi A6 lediglich andere Verkehrsteilnehmende überholen wollte, da es zu diesem Zeitpunkt keinen Gegenverkehr gab. Als sie den Mitangeklagten in dessen SUV einholen wollte, habe dieser das Tempo erhöht und sie zunächst nicht einscheren lassen. Als P. wieder auf die Richtungsfahrbahn lenkte, geriet ihr Auto ins Schlingern und kollidierte dann mit mehreren Fahrzeugen.

Der Mitangeklagte S. schilderte, dass er auf der Kirchdorfer Rehr unvermittelt und mit hoher Geschwindigkeit vom Audi der 40-Jährigen überholt wurde. Er habe sich erschrocken. Entgegen der Einlassung von P. gab S. an, umgehend gebremst zu haben, damit die Fahrerin auf der Gegenspur einscheren könne. Die Kollisionen habe er dann aus sicherer Entfernung beobachtet. Die beiden Angeklagte gaben an, sich nicht zu kennen und beim Überholmanöver auch keinen Blickkontakt gehabt zu haben oder anderweitig kommuniziert zu haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Audi-Fahrerin Mord und gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge und Gefährdung des Straßenverkehrs vor. Dem zweiten Angeklagten wird Beihilfe zu Mord und Körperverletzung angelastet. „Auch ihm wird tateinheitlich die Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge und Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen“, heißt es in der Anklage.

