﻿Im Flixtrain nach Hannover: Wieder Stromschlag an Steckdose

Hannover. Die Serie an absichtlich manipulierten Steckdosen in Flixtrains geht weiter. Jetzt berichtet die Bundespolizeiinspektion Hannover von einem Fall in einem Zug aus Aachen. Dabei traf es eine 63-jährige Passagierin, die ihr Handy laden wollte. Schon vergangene Woche warnten die Behörden wegen ähnlicher Fälle in Hamburg und Celle. Die Suche nach dem mutmaßlichen Täter dauert an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der Zug war am Freitagabend von Aachen in Richtung Dresden unterwegs“, sagt Inspektionssprecher Kevin Müller. Beim Einstecken des Ladegeräts gegen 19.30 Uhr zwischen Herford und Hannover „erlitt die Frau plötzlich einen Stromschlag“. Die 63-Jährige aus Essen verließ den Flixtrain vorsorglich in der niedersächsischen Landeshauptstadt und ließ sich in einem Krankenhaus untersuchen.

Zwischenstopp Hannover: Flixtrain bedient die niedersächsische Landeshauptstadt auf zwei Routen. © Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Steckdosen im Flixtrain abgeschaltet

Parallel begutachtete die Bundespolizei die manipulierte Steckdose: „Hierbei war klar erkennbar, dass aus der Öffnung zwei Metallstiften herausragten“, sagt Müller. Umgehend sei der komplette Stromkreis im Waggon deaktiviert worden. Nach der ersten Kontrolle durfte der Zug seine Fahrt nach Dresden mit toten Steckdosen fortsetzen. In Sachsen sei der manipulierte Anschluss dann ausgebaut und durch die Bundespolizei für die weiteren Ermittlungen sichergestellt worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits am 27. August gab es zwei ähnliche Fälle: Ein Flixtrain aus Hamburg nach Stuttgart musste unerwartet in Celle stoppen, weil ein 19-Jähriger einen Stromschlag erlitten hatte. Am selben Tag meldete sich zudem eine 47-Jährige bei den Ermittlern in Hamburg, sie erlebte das Gleiche in einem Flixtrain aus Berlin. Beide Passagiere wurden laut Bundespolizei leicht verletzt und ließen sich untersuchen. Außerdem gab es bereits mindestens einen weiteren Fall in einer Regionalbahn bei Stuttgart und in einem Go-Ahead-Zug von Augsburg nach München.

Lesen Sie auch

Stromschlag: Drei Fälle gefährlicher Körperverletzung

Neben der Aachen-Leipzig/Dresden-Strecke ist Hannover noch Zwischenstopp der Flixtrain-Verbindung zwischen Hamburg und Stuttgart. Die Bundespolizei im Norden ermittelt inzwischen wegen drei Fällen von gefährlicher Körperverletzung. Nach wie vor unklar ist allerdings, wer für die manipulierten Steckdosen verantwortlich ist und was das Motiv dahinter ist. Entsprechend raten die Ermittler aber weiter zur Vorsicht: „Zugreisende sollten vor der Benutzung die Steckdosen in Augenschein nehmen, ob sie etwas Ungewöhnliches feststellen können.“

HAZ