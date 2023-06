﻿„Mann, das funktioniert immer noch“: Was fasziniert uns so an alten VW Bullis, Herr Nagy?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Nagy, Sie sind VW-Bus-Kenner seit fast 30 Jahren, man kennt Sie in der Szene als „BusChecker“. Ich darf für unsere Redaktion dieses Gespräch führen, weil ich auch einen T3 fahre und manchmal daran bastle. Schweißt uns das zusammen, obwohl wir uns vorher noch nie gesehen hatten?

Wir teilen da offenbar eine Leidenschaft. Aber man muss ja nicht gleich so tun, als ob man schon ewig zusammen am Lagerfeuer gesessen hätte. Ich habe täglich mit VW-Bussen zu tun, könnte mit Freude stundenlang darüber sprechen. Aber wenn ich andere Bullifahrer treffe, dann gucke ich lieber nur, anstatt sie gleich anzusprechen, um mit meiner Erfahrung zu prahlen.

Steckenpferd: Enrico Nagy beschäftigt sich seit seiner Ausbildung bei VW im Jahr 1995 mit VW Bussen. © Quelle: privat

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Muss man in Öl gebadeter Schrauber sein, um einen VW-Klassiker wie T1, T2 oder T3 zu fahren – oder taugt so ein Bulli auch für die normale Familie?

Klar, es geht ja vor allem um den Spaß daran. Einen Bus zu kaufen ist ein umfangreicher Prozess. Wer dabei durchhält, wird irgendwann auch ein tolles Fahrzeug haben. Viele, die zu mir kommen, haben oft schon etwas mit einem Bulli erlebt: Ist beim Bund oder als Zivi damit gefahren oder hatte einen als Student. Später erinnert man sich an solche Abenteuer und will sie mit der Familie teilen. Aber das ist nur ein Fall von vielen. Die einen wollen schrauben, die anderen wollen vor allem möglichst pannenfrei fahren. Mein Job ist es dann, das passende Auto zu finden. Interessant ist: Die Gespräche drehen sich gar nicht so viel um das Fahrzeug. Eher darum, was die Leute vorhaben. Manchmal passt dann ein T3 nicht, sondern eher ein T4 oder eins der moderneren Modelle.

Urlaub mit dem Bulli heißt in der Regel: Kaum Platz, keine Klimaanlage, keine Servolenkung, keine Toilette. Warum tut man sich sowas an?

Ich erinnere mich noch an die Zeit vor 15 Jahren, da wurde man für sein umklappbares Bett belächelt. Die Leute haben gedacht: Was ist denn mit dir nicht richtig, dass du im Auto pennst? Um 2019 drehte sich das komplett, da kam der Begriff Vanlife auf, also dieses Lebensgefühl von Freiheit und „weniger ist mehr“. Und dann hat Corona den Camping-Boom noch einmal verstärkt. Die Nachfrage ist ungebrochen. Ich vermittele etwa 50 Busse pro Jahr, also im Schnitt jede Woche einen.

Berater: Enrico Nagy vermittelt etwa 50 Busse im Jahr. © Quelle: privat

Das ist Enrico Nagy Enrico Nagy beschäftigt sich seit seiner Ausbildung bei VW im Jahr 1995 mit VW Bussen. Heute hilft er als „BusChecker“ Interessenten beim Kauf: Er prüft Inserate und die Fahrzeuge und rät dann entweder ab oder begleitet den Besitzerwechsel inklusive anschließender Reparaturen. In der Szene hat er sich damit einen Namen gemacht – auch, weil er im Internet auf blog.buschecker.de Klartext redet über den Markt, Verkäufer-Tricks und versteckte Mängel. Nagy ist 49 und lebt mit seiner Partnerin und drei Kindern in Rostock. Privat hat Familie Nagy nur ein Auto für Urlaubstouren: einen T2 aus Feuerwehrbeständen, jetzt mit einem Hochdach ausgebaut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn mir so ein alter Bulli auf der Straße entgegenkommt - wie viel Geld rollt da auf mich zu?

Die Preise sind in den letzten drei Jahren explodiert. Ein Fahrzeug, das vor drei Jahren 15.000 Euro gekostet haben, kostet jetzt 10.000 mehr, egal ob T2, T3 oder T4. Man muss viel Glück haben, um einen brauchbaren T3 für 10.000 zu finden – und fast immer muss man direkt noch mal 3000 bis 5000 Euro investieren. Der ganze Markt ist komplett überzogen. Ich versuche, auch Leuten mit kleinem Budget zu helfen. Aber manchmal muss ich dann sagen: Guck dich lieber bei anderen Herstellern um – da sind Campingbusse mitunter 10.000 Euro günstiger.

„Wichtiger als die Herkunft ist beim VW Bus seine individuelle Geschichte. Wo ich ihn gekauft habe, was ich für Abenteuer damit erlebt habe“: Enrico Nagy © Quelle: privat

In wenigen Tagen kommen Tausende VW-Busse zu einem Festival nach Hannover. Die Szene trifft sich und zeigt ihre Schätzchen. Färbt ein bisschen von diesem Kult auch auf die Stadt Hannover ab? Immerhin rollten die meisten Bullis hier vom Band...

Ich war mal in Maranello, wo der Ferrari herkommt. Gefühlt ist da jedes dritte Haus eine Ferrariwerkstatt, da gibts ne Teststrecke und ein Museum. So ist es ja nicht in Hannover mit den „Nutzfahrzeugen“. Deshalb glaube ich: Wichtiger als die Herkunft ist beim VW Bus seine individuelle Geschichte. Wo ich ihn gekauft habe, was ich für Abenteuer damit erlebt habe.

Nachdem ungezählte Bullis durch Ihre Hände gingen: Bei welchem Modell geht Ihnen noch das Herz auf?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn ein alter Bus noch gut aussieht, aber auch benutzt wurde. Da war mal ein Landwirt bei mir, der hat seinen Leuten die neueste Agrartechnik gekauft, ballerte aber selber immer mit einem T2 über den Acker. Und trotzdem sah der Wagen noch toll aus. Dann sehe ich: Mann, war das gut verarbeitet. Das funktioniert immer noch!





HAZ