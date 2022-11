Heute Beginn der neuen Vortragsreihe: Wie schaffe ich zu Hause richtig Ordnung?

Wie hält man am Arbeitsplatz Ordnung? Wie funktioniert eine Patientenverfügung? Und wie gestaltet man ein gültiges Testament? Antworten auf solche Fragen gibt eine neue Vortragsreihe von HAZ/NP und Sparda-Bank. Am heutigen Mittwoch geht’s um 19 Uhr los.

Hannover. Die beliebte Vortragsreihe „Alles geregelt?“ von HAZ, Neuer Presse und der Sparda-Bank lief vor der Corona-Pandemie regelmäßig in der Kundenhalle der Sparda-Bank am Ernst-August-Platz. Auch im dritten Jahr der Corona-Krise bieten wir die Vorträge nun live als Stream an. So geht es wie gewohnt um Themen der Vorsorge. Den Auftakt übernimmt am heutigen Mittwoch Katharina Auerswald. Die Ordnungsexpertin erklärt, wie man das Zuhause konsequent aufräumt und die neu geschaffene Ordnung dauerhaft erhält. Zudem geht sie auch auf Ordnung am Arbeitsplatz ein.

Hier geht es zum Stream zum Thema Ordnung

Den zweiten Abend der Reihe übernimmt am 9. November Jan Bittler. Der Fachanwalt für Erbrecht spricht über gesetzliche Rahmenbedingungen, die das Erben und Vererben regeln, und stellt sie allgemeinverständlich dar. Dabei erläutert er wichtige Begriffe wie Vorerbe, Vollerbe, Schlusserbe und Nacherbe.

Den Abschluss der Reihe präsentiert am Mittwoch, 16. November, Dr. Matthias Thöns. Der Experte spricht über die Corona-Krise und die neue Patientenverfügung. Der Palliativmediziner und Autor berichtet von echten Fällen, ordnet das neue Gesetz zur Sterbehilfe ein und erläutert, was beim Verfassen einer Patientenverfügung in der Corona-Krise wichtig ist.

Schicken Sie uns Ihre Fragen

Die Vorträge sind kostenlos und beginnen jeweils um 19 Uhr. Der Link ist kurz vor Beginn auf den Portalen von HAZ, NP und www.sparda-h.de abrufbar. Sollten Sie schon jetzt konkrete Fragen zu einem der Abende haben, schicken Sie der Redaktion eine Mail an hannover@haz.de mit dem Stichwort "Alles geregelt?".