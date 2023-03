﻿Im Tagesaufenthalt Nordbahnhof sind Obdachlose willkommen

Der Tagesaufenthalt Nordbahnhof bietet Menschen, die keine feste Wohnung haben, einen Rückzugsort, wo sie sich selbst etwas Gutes tun können. Hilfe gibt es auch durch Spenden.

Hainholz. Auf Menschen wie Wolfgang Müllner ist der Tagestreff Nordbahnhof angewiesen. An diesem Nachmittag bringt Müllner ein Riesenpaket gespendeter Taschen in den Treff. Aufmerksam geworden auf die Einrichtung ist Müllner durch seinen Arbeitgeber, das Jobcenter. Die meisten Menschen in dieser Stadt kennen den Treff gar nicht. Das müssen sie auch nicht, denn sie haben eine Wohnung. Im Leben vieler Obdachloser spielt der Treff allerdings eine Hauptrolle.