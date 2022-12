﻿Wird das noch mit der Verkehrswende? Zahl der Autos in Hannover steigt weiter

Hannover. Das Ziel ist eigentlich klar: Stadt und Region Hannover wollen den Autoverkehr deutlich reduzieren und Alternativen wie den öffentlichen Nahverkehr sowie den Radverkehr stärken. Zumindest bei der Zahl der Autos schlägt sich das jedoch immer noch nicht nieder. Sie hat in Stadt und Umland zuletzt weiter zugenommen.

Laut Daten des Kraftfahrtbundesamtes waren am 1. Oktober in Hannover 221.317 private und gewerbliche Pkws gemeldet – 73 mehr als am 1. Januar. In der gesamten Region waren es 595.530 und damit 197 mehr als zu Beginn des Jahres. Neuere Zahlen liegen aktuell noch nicht vor.

OB Onay: Die Trendwende „braucht auch Zeit“

Kein dramatischer Anstieg – und doch das Gegenteil von dem, was die Verantwortlichen erreichen wollen. Die Region etwa hat sich im neuen Verkehrsentwicklungsplan 2035 das Ziel gesetzt, den Autoverkehr zu halbieren. In Hannover soll unter anderem die Innenstadt möglichst autofrei werden.

„Wenn wir Alternativen zum Auto bieten, schaffen wir eine Trendwende, aber die braucht auch Zeit“, wirbt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) um Geduld. Er geht davon aus, dass viele Menschen umsteigen werden, wenn das Angebot für den Fuß- und Radverkehr sowie den öffentlichen Nahverkehr ausgebaut wird. „Die meisten Menschen schaffen sich ein Auto an, weil sie mobil sein wollen, und nicht weil sie so gerne Autofahren“, erklärt Onay.

Regionspräsident Krach: Hochattraktive Alternativen schaffen

„Ich wünsche mir, dass wir die Trendwende hinbekommen und diese auch bei den Autozulassungen spüren. Das schaffen wir aber nur, wenn wir hochattraktive Alternativangebote schaffen“, sagt Regionspräsident Steffen Krach (SPD). Benötigt werde eine „hervorragende Infrastruktur für den Radverkehr. Die haben wir in Deutschland und auch in der Region Hannover nicht“, räumt Krach ein.

Auch der Nahverkehr müsse attraktiver werden – sowohl preislich als auch bei der Infrastruktur. „Deshalb ärgert es mich, dass es mit dem 49-Euro-Ticket so lange dauert“, kritisiert der Regionspräsident.

"Diese Entwicklung gefällt mir gar nicht", ärgert sich Julia Stock, verkehrspolitische Sprecherin der Grünen in Hannovers Rat, über den erneuten Anstieg der zugelassenen Pkws in Hannover. Sie begründet das damit, dass der Mensch "ein Gewohnheitstier" sei. Es dauere länger, bis durch die Politik beschlossene Maßnahmen Wirkung zeigten. Das "entscheidende Mittel und Herz der Verkehrswende" ist für sie die Parkraumbewirtschaftung in Hannover. Nach Vorstellung der Grünen muss Parken deutlich teurer werden und Gebühren dafür auch auf die Wohnviertel ausgeweitet werden. Einen entsprechenden Beschluss zum Haushalt hat der Rat kürzlich gefasst. Die tatsächliche Höhe der Gebühren steht aber noch nicht fest.

Bevölkerungswachstum: Weniger Autos pro Kopf

Nach Einschätzung von SPD-Fraktionschef Lars Kelich hat der Individualverkehr – sowohl mit dem Rad als auch mit dem Auto – während der Corona-Pandemie „nochmal einen Schub bekommen“. Viele hatten aufgrund der Ansteckungsgefahr Busse und Bahnen gemieden. Ein weiterer Grund für den steten Anstieg der Zahl der Autos in Hannover sei auch das Bevölkerungswachstum der Stadt in den vergangenen Jahren.

Allein vom 1. Januar bis 1. Oktober ist die Einwohnerzahl Hannovers noch einmal um 7189 auf 550.241 gestiegen. Das liegt vor allem an der hohen Zuwanderung von Flüchtlingen aus der Ukraine. Zumindest gerechnet pro Kopf hat die Zahl der Autos in Hannover in diesem Zeitraum sogar abgenommen.

Von Christian Bohnenkamp und Andreas Schinkel