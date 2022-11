﻿Immer weniger Termine: Friseure in Hannover wollen Öffnungszeiten einschränken

Mit unterschiedlichen Ambitionen geht es für den TuS Davenstedt und die SG Blaues Wunder in den Bezirksliga-Spieltag. Die Davenstedter kämpfen beim VfL Bückeburg um den Anschluss an die Tabellenspitze, die SG Blaues Wunder will nach der Partie in Heeßel endlich die Abstiegsplätze verlassen.