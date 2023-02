﻿Immobilienmarkt Hannover: Einbruch um fast 10 Prozent

Hannover. Krieg, Zinsen und Inflation: Die aktuelle Häufung der Krisen löst erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt einen Abwärtstrend am regionalen Immobilienmarkt aus. Im vergangenen Jahr wurden 9,3 Prozent weniger Notarverträge (10.385) als im Vorjahr unterzeichnet. Erstaunlicher Effekt: Ebenso wie auch bei den jüngst präsentierten Zahlen auf Landesebene ist der Geldumsatz nicht geschrumpft. Weniger Verträge, nahezu gleicher Euro-Umsatz: Pro Verkaufsfall sind die Preise also 2022 noch einmal deutlich gestiegen.

Immobilien und Grundstücke: Preise 2022 nochmal gestiegen

Die Angaben stammen aus den Grundstücksmarktdaten der amtlichen Gutachterausschüsse, die jeden bei Notarinnen und Notaren geschlossenen Kaufvertrag analysieren. Sie bilden dadurch die einzig verlässlichen Daten am Immobilienmarkt, weil sie nicht Angebotspreise zum Beispiel aus Immobilienportalen auflisten, sondern Trends aufgrund echter Verkaufsfälle aufzeigen.

Die Zahlen zeigten deutlich, wie der lange andauernde Aufwärtstrend im vergangenen Sommer jäh gebremst wurde, sagt der Vorsitzende des Gutachterausschusses Hannover-Hameln und Dezernatsleiter im Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (LGLN), Matthias Stronk: „Mehr als ein Jahrzehnt ging es ständig aufwärts mit den Preisen, in den vergangenen zwei Jahren sogar besonders stark – aber ab Mai/Juni wurde der Anstieg plötzlich gebremst.“ Eine Prognose könnten auch die Gutachter nicht geben: „Es ist eine besondere Situation.“

Deutlich weniger Nachfrage nach Bauland

Die Menge der Verkaufsverträge bei bebauten Grundstücken (Einfamilien-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser) ging um 10,8 Prozent zurück, die dabei umgesetzte Geldmenge aber regionsweit nur um 0,7 Prozent. Bei Etagenwohnungen (Wohnungs- und Teileigentum) waren es 7 Prozent Mengenrückgang bei 3,4 Prozent Euro-Rückgang. Besonders stark traf es den Markt der noch unbebauten, aber bebaubaren Grundstücke. Dort betrug der Rückgang bei der Menge abgeschlossener Verträge 18 Prozent. Allerdings stieg der Geldumsatz in dem Bereich trotzdem um 4,3 Prozent an.

Stellen den Grundstücksmarktbericht vor (v. r.): Matthias Stronk, Vorsitzender des Gutachterausschusses Hameln-Hannover und Dezernatsleiter im Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (LGLN), Birgit Schnittger, Teamleiterin bei der Grundstückswertermittlung, und Alessa Retat, stv. Vorsitzende des Gutachterausschusses © Quelle: Conrad von Meding

Beim Bauland wurden also vor allem teurere Grundstücke verkauft – vermutlich aber überwiegend in der ersten Jahreshälfte bei danach einbrechendem Geschäft. In Quadratmetern gemessen ging der Flächenumsatz ganzjährig sogar um 23 Prozent zurück. Für das Vorhaben, den angespannten Wohnungsmarkt durch Neubauten zu entlasten, ist es jedenfalls ein verheerendes Signal, denn Grundstücke, die jetzt nicht verkauft werden, werden vermutlich auch nicht in absehbarer Zeit bebaut.

Nachfrage und Preis sehr unterschiedlich

In den einzelnen Immobilienmarktsegmenten entwickelten sich Nachfrage und Preise sehr unterschiedlich. „Ein klarer Trend lässt sich derzeit nur schwer ableiten“, sagt Birgit Schnittger, Teamleiterin bei der Grundstückswertermittlung.

* Einfamilienhäuser: In der Stadt Hannover gingen die mittleren Kaufpreise erstmals seit Jahren zurück, von 620.000 auf zuletzt 572.000 Euro, in Burgdorf von 425.000 auf 403.000 Euro. In anderen Kommunen stiegen sie an, in Gehrden etwa von 444.000 auf 560.000 Euro, in Wunstorf von 340.000 auf 470.000 Euro.

Eigentumswohnungen: Preisanstieg gebremst

* Eigentumswohnungen: In Hannover haben sich die Quadratmeterpreise für Bestandswohnungen seit 2015 etwa verdoppelt, nun stiegen sie nur um 1,8 Prozent auf durchschnittlich 3250 Euro an. Im stadtnahen Umland betrug der Anstieg 7,3 Prozent, am Rand des Speckgürtels 4 Prozent, der Durchschnittspreis im Umland betrug 2500 Euro. Bei Neubauten lag der Quadratmeterpreis in Hannover bei 6000 Euro, im übrigen Regionsgebiet bei 3850 Euro.

* Bauland: In Kirchrode-Ost liegt der Quadratmeterpreis für Wohnbauland bei 1200 Euro. Am Steuerndieb, im Philosophenviertel und in Kirchrode-West sind es 1100 Euro. Zum Vergleich: In den Neustädter Ortsteilen Laderholz, Bevensen und Lutter sind es 42 Euro.

Alle Daten im Internet verfügbar

Alle Daten des Grundstücksmarktberichts sind im Internet unter der Adresse immobilenmarkt.niedersachsen.de frei verfügbar.

Über die Datenbank des sogenannten Bodenrichtwertinformationssystems Niedersachsen und Bremen (Boris) sind Bodenrichtwerte für Bauland und für Flächen der Land- und Forstwirtschaft in Niedersachsen, Bremen und Bremerhaven ablesbar. Außerdem sind der aktuelle Grundstücksmarktbericht und die Vorgängerberichte seit 2006 einzusehen.