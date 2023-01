﻿Immobilienpreise in Hannover gefallen – eine Korrektur überhöhter Angebotssummen?

Die Trendwende am Immobilienmarkt ist zum Jahreswechsel in Hannover besonders stark ausgefallen – jedenfalls legt das eine Analyse des Portals Immowelt nahe. Demnach sind in keiner deutschen Großstadt außer Essen die Preise für Eigentumswohnungen so stark gefallen wie in Hannover. Waren sie vorher überbewertet?

Preise runter: Eigentumswohnungen in Bestandsimmobilien sind in Hannover im Dezember 2022 deutlich billiger angeboten worden als ein Jahr zuvor.

Hannover. Das Aufeinandertreffen zahlreicher Krisen und das Endes Tiefs der bei den Bauzinsen haben im vergangenen Jahr den langjährigen Anstieg der Immobilienpreise in ganz Deutschland jäh gestoppt. In Hannover aber fiel die Trendwende offenbar deutlich stärker aus als in anderen Großstädten.

Immobilienpreise in Hannover gesunken – 7 Prozent weniger für Eigentumswohnungen

Einer Analyse des Internetportals Immowelt zufolge sind die Kaufpreise für Eigentumswohnungen in hannoverschen Bestandswohnungen um 7 Prozent zurückgegangen. Nur in Essen war der Rückgang mit 8 Prozent etwas stärker. Deutschlandweit betrug der Durchschnittsrückgang dagegen nur 1 Prozent.

Seit acht Jahren wertet Immowelt immer im Dezember aus, zu welchen Preisen Eigentumswohnungen in den 14 größten deutschen Städten angeboten werden. Erstmals gab es jetzt nirgendwo mehr einen Anstieg, stattdessen nahezu flächendeckend einen Preisrückgang. Nur in Köln stagnierten die Preise.

Immobilien in Hannover zuletzt überbewertet?

In Berlin und Dresden gingen die Angebotspreise für Etagenwohnungen um jeweils 1 Prozent zurück, in Bremen und Stuttgart um 2 Prozent, in Düsseldorf um 3 Prozent. Zu den Großstädten mit dem stärksten Rückgang zählen Frankfurt mit 5 Prozent, Hamburg, München und Nürnberg mit je 6 Prozent – aber in Hannover und Essen sackten die Preise mit 7 und 8 Prozent noch mal stärker ab.

Die Immowelt-Analytiker vermuten, dass in Städten wie Hannover, Nürnberg und Essen „die Preise von Immobilien zuletzt überbewertet“ gewesen seien. Der Grund: Der klassischen Theorie zufolge hätten die Kaufpreise prozentual besonders in den Städten fallen müssen, in denen sie sowieso hoch sind. Das gälte etwa für Metropolen wie München, Hamburg oder Frankfurt. Dass der relative Preisverfall nun aber insbesondere in Städten gesunken ist, die „in der Vergangenheit nicht unbedingt als Preishotspots galten“, legt für die Analysten den Verdacht nahe, dass sie zuvor etwas zu hoch waren. Sie „nähern sich nun wieder einem marktgerechteren Niveau an“, heißt es in der Analyse.

„Anzeichen einer Beruhigung“

Das erstaunt insofern, als dass Immobilienmarktexperten bisher stets Anzeichen einer Blase am eher stabilen hannoverschen Markt verneint hatten. Maklerin Maria del Carmen Weber, Vorstandsmitglied im Immobilienverband IVD-Nord, glaubt deshalb auch nicht an einen bedrohlichen Preisrückgang. „Natürlich habe ich in Gesprächen mit Kollegen zuletzt immer wieder gehört, dass sich bestimmte Spitzenpreise nicht mehr erzielen lassen“, sagt sie. Das aber seien eher „Anzeichen einer Beruhigung“. Derzeit rechne sie „mit keinen zusätzlichen Preisrückgängen mehr“. Insbesondere bei Einfamilienhäusern habe sich der Markt als relativ stabil erwiesen, in dem Segment habe es im Raum Hannover kaum Rückgänge gegeben.

Der Immowelt-Analyse zufolge hat sich der durchschnittliche Quadratmeterkaufpreis für eine Eigentumswohnung nach dem jüngsten Rückgang bei 3648 Euro eingependelt. Berechnet wird der Wert stets auf eine 75-Quadratmeterwohnung mit drei Zimmern im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses aus den Neunzigerjahren. In München kostet eine vergleichbare Wohnung aktuell 8953 Euro pro Quadratmeter, in Hamburg 6424 Euro, in Köln 5276 Euro, in Berlin 5040 Euro, in Düsseldorf 5010 Euro. Nürnberg liegt mit 3881 Euro leicht über dem hannoverschen Preis, Bremen (3173 Euro), Dortmund (2798 Euro) sowie Dresden (2842 Euro) und Essen (2767 Euro) leicht darunter. Schlusslicht ist demnach Leipzig mit 2584 Euro.