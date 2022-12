﻿Impfen, Geflüchtete, Schützenfest – DRK-Helferin Natascha Pomiluek ist immer dabei

Hannover. Es gibt Menschen, die haben so etwas wie ein Helfer-Gen. Menschen, die nicht lange fackeln, sondern anpacken. Für die Krisen und Kriegsfolgen Herausforderungen sind, aber niemals ein Grund, sich wegzuducken. Und wenn es die einfachen persönlichen Krisen von Schützenfestbesuchern sind, die verzweifelt ein Klo suchen oder denen „man schon ansieht, dass sie wild zwischen die Autos pinkeln wollen“. Selbst hier steht die ehrenamtliche DRK-Helferin Natascha Pomiluek mit Rat und Tat zur Seite, weist die Wege zum legalen Örtchen.

Wobei die 33-Jährige Pflegeassistentin eigentlich für jene Menschen hier ist, denen zum Beispiel schlecht wurde nach exzessiven Karussellfahrten und/oder Alkoholgenuss. Die sich das Knie aufschlugen und einen Verband brauchen. Und im schlimmsten Fall: „Wenn Eltern ihr Kind verloren haben.“ Dann werden sofort die Kolleginnen und Kollegen, der Sicherheitsdienst und die Polizei informiert – ein verschwundenes kleines Kind lässt niemanden kalt. Aber wenn dann so ein siebenjähriger Pöks grinsend wieder auftaucht und „Papa vor Erleichterung die Tränen im Auge stehen, dann ist das ein unbezahlbares Gefühl“.

Extra Urlaub für das Schützenfest

Zum Schützenfest nimmt sich die ehrenamtliche Gruppenführerin zehn Tage Urlaub vom Stephansstift, „meine Chefin unterstützt mich sehr in meinem Ehrenamt und dann bin ich so gut wie nonstop auf dem Schützenfest“. Was mag sie daran? „Die Vielfältigkeit, die man an Notfällen haben kann.“ Man arbeite eng mit anderen Helfern und auch dem Sicherheitsdienst und den Polizeikräften zusammen, schaue so über den Tellerrand, „es entstehen sogar Freundschaften“.

Doch nicht alles ist ein Fest. Natascha Pomiluek, ihre Kameradinnen und Kameraden werden neben Tätigkeiten wie bei der Corona-Impfkampagne auch für besondere „Lagen“ gebraucht. „Es gab in den vergangenen Jahren keine Bombe, bei der ich nicht dabei war – außer dieses Jahr im September, da war ich mal im Urlaub.“ Menschen, die aus ihren Häusern und Wohnungen müssen, die nicht wissen, ob ihre vier Wände noch stehen in ein paar Stunden, das ist für Pomiluek Normalität. Einfach da sein für Frauen, Männer und Kinder, bis alles mal wieder gut ist. Für Menschen, die verängstigt sind, die Durst und Hunger haben, die frieren. Für einige Stunden oder sogar für eine halbe Ewigkeit – nämlich dann, wenn sie aus ihrer Heimat fliehen mussten.

„Wir schaffen das“ – ohne ehrenamtliche Helfer wäre es nicht möglich gewesen

Denn im Februar 2015 ist Natascha Pomiluek zum DRK gekommen, gleich nach dem Sanitätslehrgang im September kam die große Herausforderung. „Wir schaffen das“, sagte damals die Kanzlerin in Berlin. Die, die das schafften, das waren die haupt- und ehrenamtlichen Helfenden wie eben Pomiluek. „Es ging gleich in die Vollen.“ Wenn man auch nur dadurch helfen könne, dass man einem Kind einen Becher Milch gibt „und dann das Glänzen in dessen Augen sieht, dann ist das toll“, sagt die 33-Jährige.

Rückblick: Natascha Pomiluek arbeitet fürs DRK, hat Flüchtlingen geholfen, war bei Bombenevakuierungen und der Impfkampagne dabei. Am liebsten arbeitet sie auf dem Schützenfest, dafür nimmt sie sich extra Urlaub. © Quelle: Elena Richert

Das gilt auch wieder im Jahr 2022. „Wir hatten Anfang des Jahres gedacht, trotz Corona könnte es mal wieder Normalität geben. Wir haben uns zwar beim Impfen oder Abstrich nehmen gesehen, aber Schulungen fanden ja eher virtuell statt.“ Als Gruppenführerin regelmäßigen Kontakt zu ihren 16 Helferinnen und Helfern zu halten, das sollte wieder möglich sein. „Ich dachte, jetzt wird alles wieder normaler.“ Man machte Ausbildungspläne, ab März sollte es wieder los gehen.

Ab 24. Februar war es mit der Normalität vorbei. „Der marschiert nicht ein“, hatte Natascha Pomiluek noch kurz zuvor gedacht. Dann marschierten Wladimir Putins Truppen doch in der Ukraine ein, die nächste Flüchtlingswelle rollte an. Erst in Messehalle 27 und dann im Drehkreuz Messehalle 13 ging es „Schlag auf Schlag“. Einfach da sein, mit Dolmetschern den Menschen zuhören, einfach da sein – und wenn es mit Pflaster und Kopfschmerztablette ist. Oder Familien zusammenführen, die in verschiedenen Messehallen untergebracht sind, „wenn so etwas möglich war, war das auch für uns ein gutes Gefühl“. Erst als im Mai der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) die Arbeit mit den Geflüchteten dort übernahm, „konnten wir wieder mit den Ausbildungen anfangen“. Und dem „Highlight Schützenfest“.

1000 Stunden ehrenamtliche Arbeit im Jahr

Wie fing das mit dem Helfen eigentlich an? „Seit 2008 war ich in der Region, also in Isernhagen, in der Jugendfeuerwehr und dann Freiwilligen Feuerwehr tätig.“ Eine Freundin hatte sie mitgenommen. „Die Kameradschaft, das Füreinander waren toll. Die Sirene ging an, man war bereit.“ Der Liebe wegen ging es 2015 in die Stadt nach Hannover, da folgte sie ihrem Freund zum DRK.

Der Freund ist mittlerweile Geschichte, die Freude am Helfen geblieben. „1000 Stunden im Jahr kommen bei mir für mein Hobby zusammen“, sagt Pomiluek und meint damit ihre ehrenamtliche Arbeit beim DRK. Wobei sie damit niemanden abschrecken möchte, sich hier ebenfalls ehrenamtlich zu engagieren. „Normalerweise sind es eher 300 bis 500 Stunden.“ Sie selbst dürfe man nicht als Maßstab nehmen. Einsätze, Schulungen, Vorbereitungen als Gruppenführerin für Dienstabende, „das macht mir aber auch alles Spaß“. Kann sie sich vorstellen, jemals nicht zu helfen? „Das will ich gar nicht.“