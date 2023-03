﻿Trotz Impfpflicht gegen Masern: Noch 5900 Menschen in der Region ohne Nachweis – was droht ihnen jetzt?

Die Masernimpfpflicht wird noch nicht überall lückenlos umgesetzt. Die weitaus meisten Nachweise einer Impfung gegen Masern fehlen zurzeit noch an Schulen. Am Zweithäufigsten ist dies in Krankenhäusern der Fall. Die Region hat einen Plan, das zu ändern.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket