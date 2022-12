﻿Impfpflicht in Kliniken und Pflege: Was hat die Maßnahme in der Region Hannover gebracht?

Ende des Jahres läuft die einrichtungsbezogene Impfpflicht etwa in medizinischen und Pflegeberufen aus. Was hat die Maßnahme gebracht? Experten aus dem Gesundheitswesen sehen rückblickend kritisch auf die Regelung.

Hannover. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Gesundheitswesen läuft zum Ende des Jahres aus, und die Einschätzungen zur Wirksamkeit der Maßnahme gehen rückblickend auseinander. So sprachen Behörden seit der bundesweiten Einführung am 16. März in der Region Hannover 35 Betretungs- oder Tätigkeitsverbote aus, wie eine Sprecherin der Region mitteilt. Diese Verbote fallen nun mit dem Jahresende 2022 weg, da dann auch die gesetzliche Grundlage des Bundes entfällt. Insgesamt seien 4161 Personen ohne ausreichenden Immunschutz oder Attest von Einrichtungen und Unternehmen gemeldet worden. 16 Prozent der Menschen hätten nach Aufforderung einen ausreichenden Impfschutz oder einen Genesenennachweis vorgelegt. Einige vorgelegte Nachweise konnten nicht anerkannt werden.

Die Impfquote des Personals sei durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht etwas gesteigert worden, sagt Regionspräsident Steffen Krach (SPD). Trotzdem sieht er die Maßnahme kritisch. „Ich hätte eine allgemeine Impfpflicht für deutlich effektiver gehalten als eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Wer die vulnerablen Gruppen schützen möchte, darf nicht nur auf die Einrichtungen schauen.“

War die Impfpflicht in Niedersachsen ein Erfolg?

Das niedersächsische Gesundheitsministerium hingegen wertet die Impfpflicht als Erfolg: Sie habe zu einer überdurchschnittlich hohen Impfquote der Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen beigetragen, sagt eine Sprecherin.

Die genauen Effekte der einrichtungsbezogenen Impfpflicht sind auch nach neun Monaten weiterhin unklar. Politiker wollten mit der Regelung verhindern, dass es in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gehäuft zu Corona-Ausbrüchen und schweren Erkrankungen von Risikopersonen kommt. Abgewendet werden konnten diese Ausbrüche durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht jedoch nicht – das zeigen die wöchentlichen Berichte des Robert-Koch-Instituts. So war die Anzahl der aktiven Ausbrüche in den Krankenhäusern auch in diesem Herbst erneut sehr hoch.

Hoher Aufwand und Unruhe bei Beschäftigten

Auch Experten aus dem Gesundheitswesen bewerten die Regelung rückblickend kritisch. Aus Sicht des Vorstandes des niedersächsischen Evangelischen Verbandes für Altenhilfe und Pflege, Sven Schumacher, hätte die sektorale Impfpflicht bald nach dem Scheitern der allgemeinen Impfpflicht im Bundestag im April fallen müssen. Das Gesetz habe zu unnötigem bürokratischen Aufwand und Unruhe unter den Beschäftigten geführt, sagte Schumacher gegenüber dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Hohe Impfbereitschaft im Gesundheitswesen

Der Vorstandssprecher der niedersächsischen Diakonie, Hans-Joachim Lenke, sagte, Pflegeeinrichtungen hätten sich von den Gesundheitsämtern oft alleingelassen gefühlt. „Das Zutrauen in staatliche Handlungsfähigkeit wurde so nicht gerade gestärkt.“

Grundsätzlich war die Impfbereitschaft in Niedersachsen im Gesundheitswesen schon früh sehr hoch. Bereits im Mai 2022 waren laut Angaben des Gesundheitsministeriums nur 4,6 Prozent der Mitarbeitenden in niedersächsischen Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und anderen medizinischen Einrichtungen unzureichend oder gar nicht gegen Corona geimpft.